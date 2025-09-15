LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Exterior del colegio Escultor Daniel de Logroño, en una imagen de archivo. JONATHAN HERREROS

Europa distingue un proyecto del IES Escultor Daniel de Logroño

La Comisión Europea ha premiado a 117 docentes y centros educativos de más de 30 países, cinco de ellos españoles, por su enseñanza innovadora

La Rioja

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:45

El IES Escultor Daniel de Logroño se ha clasificado entre los ganadores de los Premios Europeos a la Enseñanza Innovadora, que han distinguido a 117 docentes y centros educativos de más de 30 países, entre los que se encuentran 5 españoles. El colegio recibe el galardón por su iniciativa 'Heroes on the Wild Side' (Héroes en el lado salvaje, por su traducción en español), con el que los estudiantes pudieron explorar temas de democratización y digitalización.

También tomaron parte en distintas actividades, aprendieron a identificar noticias falsas, escribieron artículos para dos boletines informativos y compartieron sus perspectivas y reflexiones. Ya a través de su proyecto 'Walk on the Wild Side' (Camina en el lado salvaje) efectuaron un viaje por la Vía Francígena en Sicilia y el Camino de Santiago en La Rioja que promovió el turismo sostenible y la concienciación ambiental. La experiencia fue capturada en un vídeo realizado con un dron.

El colegio logroñés es uno de los premiados en esta convocatoria, en la que también han sido distinguidas las iniciativas 'From Class to the Real World: Conscious Learning' (Gran Canaria), 'Mobilities among the IES Puertas del Campo and the European Union' (Ceuta), 'DEMOcracy Sprouts at School' (Girona) y 'Other looks at children's education' (Andalucía).

Con estos galardones, la Unión Europea reconoce a los educadores que emplean enfoques de enseñanza y aprendizaje innovadores, interactivos e inclusivos. Los premiados tendrán la oportunidad de compartir las mejores prácticas con un público más amplio durante el evento de los Premios Europeos a la Enseñanza Innovadora 2025, que tendrá lugar el 8 y 9 de diciembre en Bruselas.

