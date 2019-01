Un estudio de UPTA revela que se han perdido casi mil comercios riojanos en la última década La organización que agrupa a los autónomos de UGT augura que continuará la tendencia negativa este año, en muchos casos por la falta de relevo generacional CARMEN NEVOT LOGROÑO. Martes, 22 enero 2019, 23:49

Casi 1.000 establecimientos comerciales, en concreto 950, han bajado la persiana desde el 2008 en La Rioja, y el grueso de ellos, 826, dieron el cerrojazo en los dos primeros años de crisis. Los datos los ofrecía ayer el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de La Rioja (UPTA-UGT), Javier Marzo, al exponer los datos de la última encuesta del comercio en La Rioja con información del 2018, año que comenzaba con 5.867 comercios abiertos y concluía doce meses después con 5.785, es decir, 83 menos. Lejos quedan los 6.736 establecimientos del 2008, que en el 2010 ya habían caído hasta los 5.910.

Una tendencia negativa que, según Marzo, no tiene visos de mejorar en este 2019, ya que se prevén nuevas bajas, sobre todo en textil, mercería, regalos y electrodomésticos, entre otros, por la falta de relevo generacional. Con este escenario, el secretario general de UPTA reivindicó a las diferentes administraciones, tanto autonómica como central, medidas que taponen esta vía de agua que sufre el comercio en la región y se desarrolle un modelo de gestión comercial que contemple la colaboración entre los propios autónomos.

ALGUNOS DATOS 6.736 comercios abiertos había en La Rioja en el 2008. 5.910 dos años después, en el 2010, en plena crisis, 826 habían bajado la persiana. establecimentos comerciales a 31 de diciembre pasado, doce meses antes, en La Rioja había 83 más, es decir, 5 876.

De acuerdo con la encuesta difundida ayer, la mayoría de los comerciantes consultados (94%) no ha registrado una mejora en sus ventas e incluso el 36% reconoce que se han reducido. Según Marzo, sólo se libra de las malas cifras el comercio especializado, como el de informática y alimentación, que han incrementado sus ventas.

Javier Marzo Secretario general de UPTA-Rioja «Las compras on line y las grandes superficies son los factores que impactan de forma más negativa en las tiendas»

Entre los factores que más negativamente impactan en la evolución de los comercios, las compras on line y las grandes superficies se sitúan a la cabeza, y a estos les siguen los problemas de aparcamiento, una queja que se repite año tras año.

En el caso de las compras por Internet, los comerciantes han detectado el uso generalizado de esta vía entre los jóvenes de entre 15 y 30 años, que se va reduciendo conforme aumenta la edad. Aún así, sigue teniendo un impacto muy importante en todas las edades. En cuanto a los productos que se compran por Internet, los comerciantes aseguran que los jóvenes adquieren sobre todo ropa y calzado, aunque también optan cada vez más por este sistema para hacerse con pequeños electrodomésticos, artículos de informática, música y viajes.

Las diferentes campañas que se desarrollan para potenciar el comercio no parecen tener efectos beneficiosos para todos porque mientras el 58% asegura que no le van mal, hay un 29% que admite que le perjudican porque se paralizan mucho las ventas los quince días previos y no se llegan a recuperar.

Finalmente, los comerciantes reconocen bastante dinamización por parte de las administraciones públicas, aunque siguen creyendo que es necesaria una mejor coordinación entre las distintas asociaciones comerciales para optimizar los recursos.