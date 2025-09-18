LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un grupo de personas mayores reunidas en un parque para echar una partida o ver cómo juegan sus compañeros. LR

La Rioja se recupera del bajón del covid y ya tiene la mayor esperanza de vida de su historia

Es la segunda región donde más ha caído la mortalidad en lo que va de año y la cifra de fallecidos es la menor desde 2017

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:23

Con el estallido de la pandemia del covid, la esperanza de vida a nivel mundial sufrió una reducción sin precedentes, con una caída de 1, ... 8 años entre 2019 y 2021, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En La Rioja, por ejemplo, se pasó de los 83,83 años del ejercicio previo a la pandemia –era el dato más elevado de la serie histórica, que arranca en 1975 según el Instituto Nacional de Estadística– a los 82,5 del cierre de un 2020 que tuvo 3.747 fallecidos en nuestra comunidad autónoma, de los que 589 (el 15%) fue a causa del coronavirus.

