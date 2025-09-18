La Rioja se recupera del bajón del covid y ya tiene la mayor esperanza de vida de su historia

Con el estallido de la pandemia del covid, la esperanza de vida a nivel mundial sufrió una reducción sin precedentes, con una caída de 1, ... 8 años entre 2019 y 2021, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En La Rioja, por ejemplo, se pasó de los 83,83 años del ejercicio previo a la pandemia –era el dato más elevado de la serie histórica, que arranca en 1975 según el Instituto Nacional de Estadística– a los 82,5 del cierre de un 2020 que tuvo 3.747 fallecidos en nuestra comunidad autónoma, de los que 589 (el 15%) fue a causa del coronavirus.

Esa esperanza de vida se ha ido recuperando en la región hasta el punto de que se encuentra en su índice más alto que se recuerda y supera por primera vez los 84 años, en concreto 84,17. Entre los hombres esa cifra se reduce hasta los 81,44 mientras que en las mujeres –el horizonte siempre es mayor entre las féminas– se dispara hasta casi los 87 años (86,94).

LAS CLAVES 84,17 años es la esperanza de vida en La Rioja –solo es mayor en cinco regiones–, según el último dato de 2023; en el caso de los hombres se sitúa en 81,44 años y las mujeres en 86,94.

personas con más de 90 años estaban censadas en La Rioja a 1 de julio de 2025 1.678 hombres y 3.989 mujeres.

El testimonio que acompaña a esta información de la centenaria mujer de Torrecilla es una buena prueba de ello pero en La Rioja, según la encuesta continua de población del Gobierno regional, el número de personas con una edad elevada y por encima de los 85 años –más que la media– asciende a 12.333: 4.175 hombres y 8.158 mujeres. Los avances en vacunas y tratamientos médicos y un mayor conocimiento sobre hábitos saludables –alimentación, ejercicio físico...– son algunas de las principales causas de este incremento en la esperanza de vida, más allá del rejuvenecimiento de la población como consecuencia de la llegada de ciudadanos de otros países que bajan la media de edad; de hecho, los extranjeros ya representan el 23% de la población ocupada en España.

MAYOR ESPERANZA DE VIDA Los avances en vacunas y tratamientos médicos, el mayor conocimiento de hábitos saludables y el rejuvenecimiento de la población, entre las causas

59 muertes menos

Solo cinco regiones tienen una esperanza de vida superior a la de La Rioja: Madrid, que encabeza este ranking (85,39 años), las comunidades vecinas de Navarra (84,79), Castilla y León (84,54) y País Vasco (84,42) y por último Cantabria (84,20). Y a este dato de 2023, el más actualizado en el INE, se le suma otro conocido este miércoles y que corresponde a las defunciones en lo que va de 2025.

En nuestra comunidad se contabilizan 2.153 muertes, 59 menos que en la semana 35 –la que sirve de referencia para el análisis– de 2024. Esto representa un descenso del 2,67% en el índice de mortalidad, el segundo más alto en el panorama regional tras el de Navarra (3,39%). Solo otros tres territorios contabilizan menos fallecimientos hasta la fecha en 2025: Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias.

Las 2.153 muertes contabilizadas hasta la última semana de agosto son el dato más bajo desde 2017. Entonces comenzó a dibujarse en la gráfica una curva hacia arriba que, lógicamente, tocó techo en el 2020 de la pandemia, hasta los 2.483. En este año esas 2.153 defunciones corresponden a 1.080 hombres y 1.073 mujeres. Han fallecido siete jóvenes hasta los 19 años –dos niños de 0 a 4, otro de 5 a 9, otro de 10 a 14 y dos chicos y una chica entre 15 y 19–, mientras que a partir de los 85 años esas muertes se distribuyen en 422 hombres y 688 mujeres.

La cifra de muertes tocó techo en el 2020 del covid, aunque después los datos globales entre 2021 y 2024 siempre han superado los registros de fallecidos previos a la pandemia. Pero también es cierto que la población total de La Rioja está creciendo año tras año.