Las especies vegetales se trasladarán a altitudes acordes con su hábitat o desaparecerán Justo Rodriguez El ascenso térmico favorecerá la extensión de plagas por lugares hasta ahora a salvo PILAR HIDALGO Martes, 15 enero 2019, 08:18

Ante el cambio climático, las especies vegetales se topan con una disyuntiva: trasladarse a otros lugares que sigan manteniendo las condiciones que exige su hábitat o bien desaparecer.

Así sitúa el escenario al que se enfrenta el mundo vegetal en La Rioja el técnico en Medio Ambiente Rafael Fernández Aldana. Fernández Aldana indica que este proceso lleva décadas, e incluso siglos, manifestándose en la región. «Durante el siglo XVIII en el Camero Viejo había dehesas de robles que ahora conforman encinas, menos exigentes en humedad; al igual que los pinares han llegado a ocupar zonas de cumbre en Cebollera donde antes había matorral y ciertas bodegas están hincando viñas en altitudes donde antaño no se daba este cultivo», desgrana como algunos ejemplos.

El experto apunta que este fenómeno avanzará en décadas futuras siempre que el cambio climático les conceda el margen suficiente para desarrollar mecanismos de adaptación. «Si ese proceso se produjera de forma muy rápida en términos de naturaleza, podrían desaparecer porque no les daría tiempo», sostiene. Considerando que el calentamiento global se está evidenciando en decenas de años, en vez de en cientos o miles de años como ocurría en los albores de los tiempos, la inquietud está sembrada.

Fernández Aldana señala que especialmente mal pintan las cosas para el pequeño bosquete de pino negro (una especie de alta montaña) que resiste en el entorno del Castillo de Vinuesa, una cima de poco más de 2.000 metros que marca la divisoria entre La Rioja y la provincia de Soria. «Es la especie que más riesgo corre en la región», afirma; ya que no dispone de una mayor altitud a la que ascender y su espacio quedaría colonizado por el pino silvestre, el más abundante en el área ya en la actualidad. Asimismo, en la sierra el cambio climático favorecerá que los bosques de hayas vayan perdiendo progresivamente terreno en favor de los robledales y estos en beneficio de las encinas, cada uno de estos árboles cada vez menos demandantes de lluvia.

En zonas de Rioja Baja o de la comarca del Alhama, que en estos momentos registran escasas precipitaciones o que acusan la erosión, «si suben las temperaturas, esos pequeños bosques se sustituirán por matorrales que necesitan también menos humedad».

Otra derivada del calentamiento global afecta a la propagación de plagas. Ya se observan testimonios de esta extensión. «La procesionaria de los pinos hasta hace no mucho no pasaba de los 1.500 metros porque no soportaba tanto frío, pero cada día vemos que sube más alto y que se expande más», alerta.