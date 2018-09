Escobar niega que se celebraran reuniones entre la Consejería y miembros de Gespol Escobar, durante la comparecencia de ayer en el Parlamento. :: miguel herreros El consejero de Políticas Sociales asume que Aralia, firma del entramado 'Enredadera', podría ser la adjudicataria de la gestión de la residencia de Nájera L.J.R. Lunes, 10 septiembre 2018, 23:45

logroño. Conrado Escobar negó la mayor. «No hay ningún contrato del Gobierno de La Rioja con Gespol. No he tenido contacto con ellos. Ni este consejero ni Cristina Maiso se reunieron con el supuesto F.C.». Es Fernando Corral, el presunto 'conseguidor' de la trama y quien en las grabaciones intervenidas explica a José Alberto Bueno -uno de los máximos responsables de Gespol y en prisión provisional- que podría hablar «con Conrado [Escobar] y Cristina [Maiso]» para implantar el sistema en ayuntamientos riojanos. «Hablamos de algo que no conocemos y de lo que dice un tercero», recordó Escobar.

El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, compareció en sede parlamentaria para explicar los contratos del Gobierno con empresas de la trama 'Enredadera' y lo hizo con un punto de partida: «El Gobierno de La Rioja no ha recibido notificación ni demanda de información de la Justicia». Bajo esa premisa, además de negar contacto personal con la trama, reiteró que «el Gobierno no tiene contratos con Gespol ni en la actualidad ni en ningún momento» porque las competencias del Ejecutivo en materia de Policía son limitadas y sin relación con «radares, grúas, multas de tráfico, etc.».

En esas transcripciones que citó Escobar, Corral informó a su interlocutor de que «los del Gobierno [de La Rioja] han liberado una partida para formación» y que era «buen momento» para una propuesta. El consejero también lo negó. «No se ha liberado ninguna partida para formación. No hay partidas ni presupuesto ni nada».

LA FRASEConrado Escobar Consejero de Políticas Sociales «No hay contratos con Gespol y no ha habido contactos con la parte política de la Consejería»

En todo caso, sí reconoció que la administración regional «ha recibido propuestas tecnológicas de gestión de cuerpos policiales de diferentes empresas, entre ellas Gespol» y que en noviembre del 2016 hubo una invitación para participar en unas jornadas que «se rechazó porque era competencia municipal». Así, completó «la única reunión entre representantes de la empresa y la jefa de coordinación de Policía Local tuvo lugar en mayo del 2017 para que los técnicos de la dirección general conocieran la aplicación que tenían contratada Logroño y Santo Domingo. Ahí acaba el relato de Gespol. No hay contratos y no hubo contactos con la parte política de la Consejería».

Más allá de Gespol, buena parte de la comparecencia se centró en los contratos con la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios (propiedad de José Luis Ulibarri, presunto cabecilla de la trama y también en prisión) que gestiona las residencias de mayores de Alfaro y Santo Domingo y que opta a la de Nájera (licitación aún por resolver). Escobar defendió que esas dos adjudicaciones se realizaron en «concurrencia competitiva, conforme a la normativa» y que en ningún caso hubo recurso por parte del resto de licitadores.

El consejero incidió en que el propio sistema de adjudicación de contratos, en el que «la mesa de adjudicación, integrada por funcionarios, propone y el órgano firma», es la mejor garantía de legalidad. Además explicó que, como al resto de candidatos, se comprobó que Aralia «no estuviera incursa en prohibición para contratar con la administración».

Y cuestionado por Natalia Rodríguez (Podemos) sobre la presencia de Aralia entre las candidatas a gestionar la residencia de Nájera, Escobar respondió preguntando: «¿Cómo podemos impedir que no se presente esta empresa? ¿Establecemos un listado de empresas sospechosas?». Así, tras reiterar que la Consejería ha requerido información a la firma para que aclare su situación procesal, la secretaria general técnica, María Cruz Díez, asumió que «en ese expediente Aralia no está incapacitada para contratar con las administraciones publicas» y que podría ser la adjudicataria de la gestión de Nájera si así lo determina la mesa de contratación.