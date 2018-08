Escobar comparecerá en el Parlamento regional a petición propia pero no acudirá al Ayuntamiento Aplicaciones Gespol intentó reunirse hasta en dos ocasiones con técnicos de la Consejería aunque los encuentros no prosperaron CARMEN NEVOT LOGROÑO. Miércoles, 29 agosto 2018, 23:15

Desde que comenzó el revuelo de Gespol y sus intentos de extenderse en La Rioja, el nombre del consejero Conrado Escobar ha sido uno de los más mencionados. Desde el Ayuntamiento de Logroño, la oposición ha pedido que sea citado en la comisión constituida para investigar hasta dónde llegó la trama corrupta, el Grupo Parlamentario Podemos anunciaba el martes su intención de pedir la comparecencia urgente del titular de Políticas Sociales en la Cámara autonómica, y ayer mismo el propio Escobar solicitaba comparecer a petición propia «y cuanto antes» en el hemiciclo. En el Parlamento riojano dará explicaciones sobre los contratos del Gobierno con Gespol y sobre los otros dos suscritos por su departamento con Aralia.

No acudirá, según avanzó a este diario, a su cita con la comisión de investigación del Ayuntamiento de Logroño. «Nosotros -en referencia también a Cristina Maiso, directora general de Justicia- estamos en disposición de presentar la documentación que se nos pueda pedir dentro de nuestras competencias pero no corresponde que comparezcamos, como Gobierno nos debemos al Parlamento. Salvo que alguien me despeje jurídicamente el tema, no compareceré en el Ayuntamiento». Zanjaba así las dudas sobre su presencia en una comisión creada tras conocerse la trama de Aplicaciones Gespol, una empresa en el epicentro del presunto caso de corrupción, que, como ayer reconocían Escobar y Maiso contactó hasta en dos ocasiones con técnicos de la Consejería.

La primera, en noviembre del 2016. Entonces, según el relato de Cristina Maiso, Aplicaciones Gespol, cuyo sistema de gestión interna ya se había instalado en Logroño, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada, planteó a través de la junta de jefes de Policías Locales de La Rioja que los técnicos de la Consejería participaran junto a ellos en encuentros con otros ayuntamientos para explicar el sistema. La Consejería declinó la oferta.

LA FRASEConrado Escobar Consejero de Familia y Justicia «Si lo que realmente buscamos es despejar dudas, hay que priorizar la investigación judicial»

En mayo del 2017 se produjo el segundo intento. Los técnicos se reunieron con representantes de Aplicaciones Gespol «para ver qué querían plantearles, pero no hubo ningún encuentro más» ni nunca se llegó a contratar nada con ellos.

Aplicaciones Gespol no fue la única empresa. Otras también han mantenido encuentros con los técnicos para presentar sus respectivos software de gestión policial. «Es un proceso habitual porque son ellos, los técnicos, los que conocen lo que merece la pena técnicamente». Escobar enmarcó estas presentaciones en los encuentros habituales que mantienen los especialistas con diferentes empresas que quieren dar a conocer sus propuestas, ahora bien una vez reunidos, el consejero matizó que «cualquier contratación tiene que seguir un proceso». Es más, «en una Consejería con 18.000 documentos contables, las empresas que puedan venir, que presentan legítimamente su producto, son una infinidad».

En cualquier caso, entre los objetivos de la junta de jefes de Policías Locales de La Rioja, que preside Demetrio Sáez de la Maleta, jefe de la Policía Local de Santo Domingo de la Calzada, sí que está el de buscar una mejora en la coordinación y formación en los sistemas de información y en los de intercomunicación, «sí que es una demanda común y esto ha sido una constante, pero no con una empresa en concreto».

Al margen de los encuentros que el departamento que dirige haya podido tener con Aplicaciones Gespol, Escobar apeló a priorizar la investigación judicial «si lo que realmente buscamos entre todos es despejar dudas, arrojar luz y trasparencia».