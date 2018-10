El envejecimiento y la detección precoz siguen impulsando el gasto farmacéutico en La Rioja El desembolso en medicamentos que se dispensan en el hospital cobra cada vez más peso y ya supone el 40% de la factura total CARMEN NEVOT LOGROÑO. Martes, 2 octubre 2018, 23:25

En julio del 2011 la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, estableció un copago en función de la renta para los trabajadores activos y obligó por primera vez a los pensionistas a pagar por sus medicinas (el 10%, con topes mensuales según sus ingresos) cuando hasta entonces las adquirían gratis. El objetivo principal de la medida era contraer el gasto sanitario en el momento más agudo de la crisis.

En los primeros años, el nuevo sistema logró reducir el desembolso de la administración en medicamentos, pero aquello fue un espejismo. El envejecimiento de la población, los diagnósticos precoces de determinadas enfermedades crónicas, como la diabetes y la EPOC, y la incorporación de nuevas moléculas que desplazan a otras más baratas que ya existen no sólo han lastrado el ahorro, sino que a lo largo de los últimos años han impulsado el aumento del gasto farmacéutico tanto el de las recetas, como el hospitalario. Así lo explica la directora general de Farmacia, Carmen Sáenz, para quien hay una tendencia clara al aumento del gasto por la suma de los mencionados factores.

«Cada vez se diagnostican antes enfermedades más graves y más crónicas. Hace unos años una persona podía ir al médico a los 70 años porque era fumador y tenía una EPOC, pero ahora esa persona va con 30 o 40, con lo cual has captado antes esa EPOC, tienes más diagnósticos y por tanto más tratamientos», explica a modo de ejemplo.

La incorporación de nuevas moléculas que desplazan a otras más baratas favorecen el incremento del pago

En todo ello también influye que hay más información sanitaria, tanto porque hay más formación como «porque la gente se mete en Internet y quiere estar bien, lo mismo que las personas mayores de 80 y 90 años que antes no iban al médico y ahora sí porque quieren calidad de vida». No obstante, también hay personas, añade la directora general de Farmacia, «que fuman y siguen fumando cuando lo que tienen que hacer es dejar el tabaco y no tomar medicamentos». Lo mismo se puede aplicar a los hipertensos y a muchos diabéticos tipo 2, que en el caso de los primeros toman medicamentos sin abandonar la sal y en el de los segundos, no renuncian al azúcar.

Todos estos factores favorecen un ascenso imparable del gasto que en los siete primeros meses de este año ha superado los 73 millones de euros. El grueso de ese desembolso es el de las recetas, que representan el 60% del total (43.753.494 euros), frente al de la farmacia hospitalaria (29,5 millones), que supone el 40,33%.

No siempre ha sido así. El gasto farmacéutico hospitalario ha ido cobrando peso en la factura total en los últimos años. Mientras en el 2010, 2011 y 2012 representaba entre el 15 y el 17% del desembolso total, a día de hoy supone el 40%.

Se trata de una partida de gasto que se ha incrementado notablemente, sobre todo, según detalla el jefe del servicio de Farmacia del Hospital San Pedro, José Ignacio Torroba, por los medicamentos que se comercializan para pacientes externos, es decir, «aquellos que no están ingresados y vienen a recoger, tanto a la farmacia de la Fundación Hospital de Calahorra, como a la del San Pedro, una serie de medicamentos que están únicamente en el circuito de la dispensación hospitalaria y no en el de las oficinas de farmacia». Son fármacos que necesitan un seguimiento por parte del especialista y una atención específica de la farmacia hospitalaria por sus efectos adversos.

Entre estos, uno de los más conocidos, pero no el más dispensado -sí lo fue en el 2015- es el tratamiento contra la hepatitis C. En cualquier caso, Torroba recordó que La Rioja se sitúa a la cabeza en pacientes tratados contra esta patología, de hecho ya se ha empezado a notar un descenso y un cambio de origen de los pacientes. «Ahora estamos con el colectivo de inmigrantes porque la población en general está tratada y la que vive en La Rioja está muy controlada», apunta.

El desembolso imparable en medicamentos es un motivo de preocupación para la directora general de Farmacia por la sostenibilidad del sistema «para que en un futuro llegue a todos y a todos los sitios, de ahí el Real Decreto del 2012 -que recogía el copago-», que logró reducir la factura en los primeros años, pero sobre todo consiguió, «por su efecto disuasorio, poner en orden el sistema en el sentido de que las personas, sobre todo los mayores, no acumulasen medicamentos en casa».

En cualquier caso, de enero a julio el gasto acumulado ha experimentado un crecimiento del 3,09% con respecto al mismo periodo del 2017, un porcentaje inferior al alcanzado por el conjunto del país que se situó en el 3,47%. En cuanto al gasto medio por receta, en esta comunidad se ha mantenido respecto al año anterior, frente al incremento del 1,29% de media del conjunto nacional.