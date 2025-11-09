«Incentivar con ayudas a la vivienda a las comunidades que declaren zonas tensionadas es ideológico»

La vivienda es ya la principal preocupación de los españoles. El consejero Daniel Osés defiende las políticas del Gobierno riojano, que tilda de «eficaces», a ... diferencia, opina, de los planes del Ejecutivo central.

– ¿Les está consiguiendo convencer el Ministerio de Vivienda con su Plan Estatal y su histórica inversión, según ellos, de 7.000 millones de euros?

– Esperamos convencer nosotros al Ministerio porque el plan es, nuevamente, un anuncio que es a lo que nos tiene acostumbrados el Gobierno y luego no se traduce en medidas reales. La Rioja ha presentado alegaciones porque rompe un hecho histórico que es la financiación: siempre había sido del 77% por parte del Estado y del 23% por las comunidades. Ahora, de la noche a la mañana, dicen que esas proporciones sean del 60% y del 40%. Y luego hay otras cuestiones técnicas contra las que también hemos alegado como en el tema de las zonas tensionadas, que es potestativa de las comunidades y eso no puede condicionar las ayudas a un plan. Incentivar con más financiación a quien declare zonas tensionadas nos parece una desigualdad. Es un intento de hacer ideología.

– ¿Se puede quedar La Rioja fuera de las ayudas del Ministerio para el alquiler con opción a compra de VPO si decide desclasificar viviendas? La ministra defiende una protección permanente para esa VPO.

– El tema de la protección permanente se ha declarado inconstitucional por el Tribunal. Espero que los riojanos no se queden sin ayudas y que el clamor de las comunidades sirva para poner cordura y no imponer medidas concretas vinculadas a la financiación porque el efecto es que se hace rehén al ciudadano.

– La medida estrella de La Rioja en vivienda es el Plan Revive. ¿Cuántos beneficiarios hay ya y hasta dónde puede llegar la iniciativa?

– Ya van más de 1.170 personas con ayudas de hasta 40.000 euros. Había una previsión de destinar 12,5 millones esta legislatura pero ya hay solicitudes por valor de 20 millones. Y todas se van a atender, ya se han hecho incorporaciones de crédito.