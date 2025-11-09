LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Osés censura el fondo y las formas del Ministerio de Transportes en su relación con el Gobierno de La Rioja. Miguel Peche

Daniel Osés

Consejero de Infraestructuras
«Pedro Sánchez prioriza los votos de PNV y Bildu al bienestar de los riojanos»

El consejero critica que al Ministerio de Transportes «le está faltando diálogo» con el Gobierno regional, que le ha remitido ya veinte cartas para tener reuniones de trabajo

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:55

Daniel Osés se muestra crítico con el fondo y las formas del Ministerio de Transportes que lidera Óscar Puente. El consejero riojano de Infraestructuras sigue ... a la espera de información sobre el estudio de viabilidad para mejorar el trazado ferroviario entre Logroño y Miranda y también reivindica «más y mejores servicios» de tren para conectar La Rioja con Madrid. El Gobierno de Gonzalo Capellán «está teniendo lealtad institucional desde el minuto uno», asevera con rotundidad.

