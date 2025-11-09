Daniel Osés se muestra crítico con el fondo y las formas del Ministerio de Transportes que lidera Óscar Puente. El consejero riojano de Infraestructuras sigue ... a la espera de información sobre el estudio de viabilidad para mejorar el trazado ferroviario entre Logroño y Miranda y también reivindica «más y mejores servicios» de tren para conectar La Rioja con Madrid. El Gobierno de Gonzalo Capellán «está teniendo lealtad institucional desde el minuto uno», asevera con rotundidad.

– ¿Les han dado ya explicaciones en el Ministerio de por qué ni siquiera han tenido en cuenta el trazado ferroviario por Pancorbo, en el estudio de viabilidad entre Logroño y Miranda, que tenía el consenso de los partidos políticos y los agentes económicos y sociales de La Rioja?

– La única información que tenemos es la que recibimos el 29 de octubre, un correo electrónico con un Powerpoint de 22 páginas. Nos parece una forma poco elegante de actuar porque el Gobierno riojano siempre ha tenido un espíritu dialogante para tratar de consensuar asuntos tan importantes como este del que hablamos, el futuro ferroviario de nuestra región. Seguimos a la espera de que nos envíen la documentación completa, el estudio de viabilidad en su conjunto, y después esperamos también una reunión con el Ministerio para trabajar en las alternativas y que nos digan por qué se ha descartado la de Pancorbo.

– La expresidenta Concha Andreu insinuaba la semana pasada, en una entrevista con este periódico, que había habido cierta dejadez de Gonzalo Capellán y de su Ejecutivo para defender la alternativa por Pancorbo. ¿Qué opina de esas declaraciones?

– Cada uno debe ser consciente de sus valoraciones. Este Gobierno ya ha dirigido más de veinte cartas al Ministerio para mantener reuniones de trabajo en materia de infraestructuras. Hemos sido constructivos y propositivos y desde el minuto uno hemos estado pendientes de un asunto que consideramos prioritario. Las infraestructuras son fundamentales para la competitividad y el futuro de La Rioja. Y la realidad es que el Ejecutivo de España está lastrando ese futuro.

– A partir de ahora, y de cara al estudio informativo, ¿qué se puede hacer para avanzar en la búsqueda de la mejor alternativa en el trazado Logroño-Miranda?

– Lo primero que se debe hacer es disponer de la documentación y a partir de ese momento nuestros técnicos la podrán analizar para entre todos poder consensuar la mejor alternativa. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido de forma unilateral y lo más sangrante es leer en el documento que el Gobierno de España prioriza el País Vasco y la no afección al viñedo de Rioja Alavesa pero no hace referencia a La Rioja.

– Con la información que tiene, ¿por cuál de las tres alternativas elegidas por el Ministerio se inclina usted?

– Le vuelvo a reiterar que con un Powerpoint de 22 páginas no se pueden ver en condiciones las afecciones ni la planimetría del territorio, no sabemos si hay apartaderos suficientes... No se puede emitir un juicio de valor serio.

– La gran reivindicación de su Gobierno sigue siendo más y mejores frecuencias con Madrid por La Rioja Baja, pero tampoco hay noticias positivas.

– Vamos a seguir reivindicando esa solución inmediata que mejoraría notablemente nuestras infraestructuras y nuestras conexiones directas con Madrid. Pero tampoco tenemos más respuesta que esa carta, la única que hemos recibido en todo este tiempo –Capellán lleva dos años y medio en la Presidencia–, donde se dice que por ahora no se puede abordar esa mejoría.

– ¿Sabe cuándo llegarán los trenes para que la comunicación con Madrid tenga más servicios y que sean más rápidos?

– Esa pregunta solo la puede responder el Ministerio, que tiene la propuesta de La Rioja encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Pero lejos de recibir una contestación en sentido afirmativo, lejos de avanzar, estamos retrocediendo porque se han suprimido frecuencias desde el 11 de abril por La Rioja Baja –aunque se ha implantado otro tren a Madrid con paradas en Haro, Miranda, Burgos o Valladolid–.

– ¿Le está sobrando soberbia al Ministerio de Transportes en su trato a La Rioja?

– Le está faltando absolutamente diálogo. No sé si es el modo de actuar con otras comunidades, pero no son las formas más elegantes porque el Gobierno de La Rioja está mostrando lealtad institucional desde el minuto uno.

Tasas aeroportuarias

– Hablemos del aeropuerto. ¿Han recibido ya ofertas de alguna empresa interesada para programar vuelos a Barcelona?

– El plazo vence a finales de mes y entonces sabremos si hay ofertas. Nuestra apuesta por esta infraestructura es clara pero este esfuerzo no se está viendo refrendado por el Gobierno de España, que ha vuelto a subir las tasas en los aeropuertos regionales. Ryanair es una de las aerolíneas que ya ha dicho que valora lo que se está haciendo desde La Rioja. Además, el Ejecutivo central tampoco atiende nuestra petición para declarar como obligación de servicio público –la denominada OSP– el vuelo a Madrid. Esto lo vemos como un castigo porque es un asunto de voluntad política.

– ¿Ha volado ya en el nuevo avión a Madrid?

– No, todavía no.

– Tiene una veintena más de plazas pero el vuelo también tarda 20 minutos más. ¿Yle han llegado las críticas de que es más incómodo y más ruidoso?

– No nos han llegado esas quejas. Esperemos que el cambio de avión se traduzca en menos incidencias porque a veces las cancelaciones de vuelos se producen porque hay un problema técnico, se cambia de aeronave y según la categoría del aeropuerto pues no puede acoger el aterrizaje. Por ejemplo, en el pliego para Barcelona hemos puesto la condición de que el avión ha de tener una capacidad mínima de cien pasajeros y eso implica un cambio de categoría 5 a 7 en el aeropuerto de Agoncillo, lo que garantiza una dotación de bomberos. Y si hay un cambio de aeronave, aquí podrá aterrizar.

– ¿Y qué me dice del nuevo pliego de vuelos a Londres y otra capital europea después de que el primero quedara desierto en septiembre? ¿Se aumentará la dotación económica que arrancaba con 2,8 millones el primer ejercicio –en total el presupuesto del Gobierno rondaba los 14 millones en siete años–?

– Estamos trabajando de la mano de los técnicos en hacer lotes y en otras cuestiones, pero sí valoramos el escenario económico porque si el Gobierno de España no pone de su parte –con una rebaja de tasas aeroportuarias– quizá sea necesario mejorar la dotación.

Enlaces en la autopista AP-68

– Dentro de un año, el 11 de noviembre de 2026, tendremos libre de peaje la autopista AP-68, al menos en el tramo riojano. ¿Qué queda por hacer en estos 367 días que hay por delante?

– Cuando se liberalice la autopista, si se permeabiliza correctamente en toda la extensión de la comunidad puede ser una vía de comunicación fundamental, pero ya se está yendo con mucho retraso. Son necesarios los enlaces, dos en la zona de San Asensio y en Ollauri, en La Rioja Alta; y también hemos propuesto uno en Alcanadre, otro en Aldeanueva de Ebro y un tercero en La Rioja Baja en la LR-285 entre Rincón de Soto y Alfaro para dar cobertura a la comarca del Alhama-Linares. Queremos planificarlo todo de la mano del Gobierno central porque es una infraestructura estatal, pero hay que empezar ya los trabajos para cuando llegue la liberalización a finales de 2026.

– Álava y Vizcaya tienen previsto mantener los peajes, aunque parece que serán más reducidos. ¿Qué opinión tiene al respecto?

– Nos preocupa y así se lo hemos trasladado al Ministerio. La Rioja ya está en inferioridad de condiciones por los regímenes fiscales de Navarra y País Vasco, pero eso es algo que tienen constitucionalmente reconocido. Pero las prebendas que les dan en materia de infraestructuras son agravios comparativos que perjudican a La Rioja y a los riojanos, que van a tener que pagar peaje cuando crucen la frontera. Hay que buscar una solución porque es una infraestructura estatal que comunica comunidades. Pero, como sucede con el tema ferroviario, esto nos demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez prioriza o ve más importantes los votos de PNV y Bildu al bienestar de los riojanos.

– ¿Entrará en servicio en 2026 el tramo riojano de la A-12?

– Vamos a confiar en que se cumplan los plazos pero la realidad es que se acumulan retrasos. Nosotro reivindicamos el final de las obras en el tramo riojano pero si luego no se acaban hasta Burgos nos vamos a quedar en la misma situación, es decir, sin una comunicación directa por autovía con Madrid. La A-12 es prioritaria porque somos conscientes de las dificultades de la orografía del terreno por la N-111 –para ir a la capital por Piqueras y Soria–. Y reivindicamos la ejecución de la A-12 en su conjunto y de manera integral, una autovía hasta Burgos. No caben medias tintas.