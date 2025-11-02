LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La senadora Concha Andreu, en la sede del PSOE riojano el pasado viernes. SONIA TERCERO

Concha Andreu

Vicepresidenta segunda del Senado
«Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»

La exmandataria riojana achaca a su sucesor que el plan para La Rioja Alta sea diferente al que ella había pactado en 2021

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:57

Concha Andreu, expresidenta y exsecretaria general del PSOE de La Rioja y actual senadora, prácticamente estrenó su nombramiento como vicepresidenta segunda de la ... Cámara Alta con la mediática comparecencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, el pasado jueves en la comisión de investigación del caso Koldo. Andreu no duda en seguir declarándose 'sanchista' al 100% y, en clave regional, responsabiliza a la «inacción» de Capellán de que el trazado ferroviario de alta velocidad para La Rioja Alta ni siquiera haya tenido en consideración el que ella acordó con el resto de partidos y agentes sociales cuando gobernaba la región y que supuestamente había asumido el Ministerio.

