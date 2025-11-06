LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Convento de Santa Clara de Entrena, en el que se proyectó, y aún se anuncia, la residencia de personas mayores 'Jardines de las Clarisas'. Justo Rodríguez

Entrena recupera el convento de Santa Clara

El alcalde, que ha logrado la compra por 115.000 euros y desea ponerlo a disposición de Patrimonio, declara que «lo que nos gustaría es hacer algo bueno para el pueblo con un fin social, como una residencia»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:59

El Ayuntamiento de Entrena ha adquirido el convento de Santa Clara 24 años después de que las monjas lo abandonaran y la congregación vendiera ... el templo. La propiedad, donde se proyectó una residencia de personas mayores y una urbanización de chalés, permanece abandonada y en ruina, y el año pasado salió a la venta en un portal inmobiliario por 200.000 euros. Entonces el Consistorio entrenero no se mostró interesado en comprar el convento pero ahora, rebajado el precio casi a la mitad, lo ha adquirido. Este mismo jueves se han firmado las escrituras comprándoselo a Asga, aunque la propiedad, hasta ahora, era de la empresa navarra Señorío de Peralta.

