Entrena recupera el convento de Santa Clara

El Ayuntamiento de Entrena ha adquirido el convento de Santa Clara 24 años después de que las monjas lo abandonaran y la congregación vendiera ... el templo. La propiedad, donde se proyectó una residencia de personas mayores y una urbanización de chalés, permanece abandonada y en ruina, y el año pasado salió a la venta en un portal inmobiliario por 200.000 euros. Entonces el Consistorio entrenero no se mostró interesado en comprar el convento pero ahora, rebajado el precio casi a la mitad, lo ha adquirido. Este mismo jueves se han firmado las escrituras comprándoselo a Asga, aunque la propiedad, hasta ahora, era de la empresa navarra Señorío de Peralta.

«Lo hemos comprado a buen precio, creo que ha sido una buena oportunidad. La verdad es que si alguien puede hacer algo algún día ese es el Ayuntamiento y, como es un bien emblemático para el pueblo, a ver lo que se puede hacer ahora, aunque hace falta tiempo», explica José Jalón, alcalde de Entrena. La idea del Consistorio es ponerlo a disposición de Patrimonio, cuyo estado arquitectónico requiere una importante intervención para dedicar la construcción a cualquier fin. Uno de los problemas con los que contaba la propiedad, de más de 22.000 metros cuadrados, y 4.000 construidos, es que estaba situada en terreno dotacional, por lo que no se podía construir libremente, para eso se debería cambiar el Plan General Municipal, algo que solo es potestad del Ayuntamiento.

«Señorío de Peralta quiso hacer una urbanización y no era posible. Ahora lo que nos gustaría es hacer algo bueno para el pueblo con un fin social, como una residencia, y lo primero era hacernos propietarios», expone José Jalón. El terreno consta de seis fincas con cinco edificios, como el convento y la iglesia. La mayoría totalmente vandalizados. De hecho, en 2013 el Consistorio instó a la propiedad a reconstruir la cubierta y proteger los elementos de valor arquitectónico. «Habría que hacer una reforma integral, para lo que se necesita tiempo y dinero, que no tenemos en el Ayuntamiento», advierte el alcalde, motivo por el que pretende poner a disposición del Gobierno de La Rioja el convento.

Fotografía del convento de Santa Clara de Entrena realizada por Justo Rodríguez en 2025. Fotografía del convento de Santa Clara de Entrena realizada por Foto Herce en 1999. El antes y el después del convento de Santa Clara en Entrena.

Aunque actualmente en desuso, el convento de Santa Clara de Entrena se construyó en 1503 y fue consagrado a Nuestra Señora de los Ángeles para, durante más de cinco siglos, acoger a numerosas monjas de clausura. Hasta tal punto fue otrora importante la ocupación que se decía que allí llovían las vocaciones y hasta niñas de 10 años se llegaron a acoger como educandas antes que novicias. Cuando en el 2001 se cerró ya solo había tres monjas que no podían atender solas las tareas de conservación del templo ni trabajar en los huertos sin desatender las oraciones. Y es que tanto las instalaciones como los terrenos son amplios. «Nos tenemos que ir obligadas por el reducido número de hermanas para poder cumplir con nuestra vida contemplativa», justificó la madre superiora, María Flor Medrano, a este mismo periódico. Para entonces ya se había vendido y extraído del templo el obrador con el que las monjas elaboraban sus tradicionales y sagrados dulces.

Ampliar Exterior del convento de Santa Clara de Entrena. Justo Rodríguez

Cisma de las clarisas

Desde entonces, nada. Salvo el cisma de las clarisas de Belorado (Burgos) que provocó la excomunión de diez monjas y la abadesa. La Policía Nacional investigó la venta de 1,7 kilos de piezas de oro. Las monjas burgalesa iban a ser desahuciadas el pasado mes de octubre pero Tribunal de Instancia de Briviesca invalidó la orden. Volviendo a Entrena, la recuperación del convento de Santa Clara a manos locales y públicas supone un alivio para el pueblo, que hasta ahora solo contaba con el uso ocasional de la iglesia, reformada en 2006 por 45.000 euros, y utilizada como parroquia durante tres años mientras duró la rehabilitación de la de San Martín. Tal y como informa la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, el convento fue vendido por la congregación, que les cedió la iglesia.

También en ventala abadía de Las Agustinas en Logroño

El convento de Santa Clara de Entrena no es el único que ha cambiado de manos recientemente. El del Carmen, de Calahorra, que incluye un edificio y cuatro fanegas de terreno, ha sido comprado por 1,2 millones de euros. El Ayuntamiento calagurritano cambió la calificación del inmueble en el Plan General Municipal de equipamiento privado a público con el fin de poder hacer una residencia para personas mayores.

Aunque no era exactamente un convento, la residencia de las Teresianas en El Rasillo de Cameros, en manos privadas, fue puesto a la venta en 2021 por 750.000 euros. El convento de Los Agustinos de Haro, aunque convertido en hotel de Aránzazu Hoteles desde hace años, lo compró en 2020 el Grupo Hotusa. Antes, en el 2017, el Consistorio de Alfaro adquirió el convento de la Purísima Concepción por 1.485.000 euros. Y el recientemente derribado convento de Madre de Dios fue cedido al Ayuntamiento de Logroño en 2002 a cambio del permiso para levantar una nueva sede junto al Seminario.

La venta más sonada de las últimas décadas fue la del convento de las Siervas de Jesús de la capital riojana que adquirió la constructora MR por mil millones de pesetas para construir 31 viviendas en el Edificio Lusitania. La última puesta en venta ha sido la del convento de Las Agustinas del camino viejo de Oyón, en Logroño.