A la entrada del ambulatorio: entre pañuelos y mascarillas contra la gripe

«Tenemos más carga de trabajo, pero es lo que toca en estas fechas»

José Miguel Acítores es médico de Familia en el centro de salud de Siete Infantes y ahora muchos de sus pacientes llegan a la consulta aquejados de gripe o de algún tipo de enfermedad respiratoria. «Está suponiendo una carga de trabajo importante, pero ya estamos acostumbrados y sabemos que es lo que toca en estas fechas del año», señala el doctor del ambulatorio de la capital riojana.

Para hacer frente a la alta demanda, Acítores explica que se ponen en marcha medidas como la atención a pacientes imprevistos. «Porque muchas veces estos procesos surgen el día antes», reconoce el médico. «Y así se evita que esos pacientes vayan a Urgencias y sí a nuestro nivel asistencial, que es donde se debe tratar estos casos la mayoría de las veces», añade.

Pese a esa mayor carga, Acítores asegura que no se está dando «ningún problema» de atención en el centro de salud. «Tenemos más demanda, pero sabíamos que iba a llegar y la estamos asumiendo bastante bien», reitera. «Por ahora, no me consta que haya quejas al respecto», remata.