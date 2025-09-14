Una «enseñanza más humana» gracias a la inteligencia artificial UNIR La directora de Innovación Académica, Eva Asensio, defiende la aplicación «controlada» de la IA en los procesos de aprendizaje

La innovación educativa persigue, en opinión de Eva Asensio, directora de Innovación Académica en UNIR, dos grandes objetivos. Por un lado, mejorar la experiencia de aprendizaje del estudiante; es decir, «aumentar la eficacia en el proceso de aprendizaje». Y, por otro, mantener la calidad educativa «de acuerdo a los estándares académicos». Y dentro de esas tecnologías innovadoras hay una que está marcando y va a marcar la educación superior: la inteligencia artificial.

«Más que una tecnología disruptiva, es transformadora. Va a transformar la educación y va a hacerlo como no ha ocurrido nunca, porque el resto de tecnologías que han ido apareciendo no han sido tan disruptivas. Hasta ahora no ha habido ninguna tecnología que haya tenido o vaya a tener el impacto de la IA», adelanta.

Para poder hacer frente a este reto es preciso que las instituciones educativas cuenten con un departamento capaz de impulsar y centralizar toda esta materia y que sea el que defina la estrategia que va a seguir esa universidad en concreto. En caso contrario, opina que «puede ser un caos», además de que no se explotaría todo su potencial, ya que «solo aquellos profesores más innovadores se volcarán, lo que nos llevaría a un sistema educativo un poco desigual».

Para Asensio, la implementación de esta tecnología va más allá del desarrollo y utilización de un aula virtual, lo que va a hacer necesaria la creación de departamentos específicos y transversales «que se encarguen de impulsar de una manera controlada, con calidad y supervisión, cualquier innovación con la IA».

Y, precisamente, de manera transversal trabajan en UNIR, donde testan programas pilotos «para evaluar el impacto y el riesgo de la IA. Y en la medida que estamos seguros de que su aplicación no implica riesgos –en términos de calidad– y que mejora la experiencia de aprendizaje, empezamos a extenderlos de manera controlada».

La introducción de la IA en la educación superior cree que conducirá a una enseñanza «más humana», porque va a ayudar a los profesores «a reducir el tiempo que dedican a tareas repetitivas y dedicárselo a un tratamiento más personal del estudiante». En este sentido, incide en que la inteligencia artificial «no va a sustituir a las personas en absoluto, sino que le va a ayudar mucho a aumentar la productividad». Y, aplicada a la educación, como formadores deberán «ayudar al uso ético y crítico de la IA por parte de nuestros estudiantes, para hacerlos profesionales mucho más cualificados». De ahí que reitere la importancia de no perder de vista la supervisión humana. «La IA nos puede ayudar mucho, pero nunca nos puede sustituir; y en la educación, bajo ningún concepto».