Ensayo en los Campos Elíseos Rugby de altos vuelos. Marina juega en el Stade Français, equipo puntero en Francia, donde este año competirá en primera división a la vez que estudia y trabaja. :: M. S. Marina Sánchez Viniegresa en París EDUARDO GARCÍA Miércoles, 29 agosto 2018, 23:15

Dos años es el tiempo que lleva Marina viviendo en París. Esta exestudiante de Derecho tomó la decisión de dejar su tranquila vida, a caballo entre Viniegra de Abajo y Logroño, para mudarse a la ciudad de la luz, donde vivir nuevas experiencias y aprender un tercer idioma.

La decisión le resultó sencilla. «La carrera no me gustaba mucho y me notaba estancada en la vida, así que me lancé y fui a vivir a París», explica. Durante unos meses trabajó para una familia ayudando en las tareas doméstica hasta que, tras encontrar un empleo como informática, se independizó. «La familia me ayudó mucho y les estoy muy agradecida», subraya. Ahora, a sus 23 años, se siente muy integrada en la sociedad parisina, aunque irse a vivir al extranjero fue como «madurar de golpe».

Una de sus principales aficiones es el rugby. Este año jugará en primera división femenina tras conseguir el ascenso con el Stade Français. A diferencia de España, en el país vecino se trata de un deporte muy popular. «Es increíble porque cuando jugaba en Logroño nos resultaba muy difícil sacar equipo, y allí somos ochenta jugadoras, todas con un nivel técnico muy alto y con varias compañeras incluso en la selección», afirma. Un deporte de «caballeros» practicado cada vez más por mujeres.

Si bien tiene un poco de acento francés, ella echa mucho de menos su tierra. «Aunque Francia es un país cercano, los horarios que lleva la gente son muy diferentes, sobre todo en el trabajo y en las comidas», sostiene Marina. Precisamente la comida, junto a la proximidad de la gente y un estilo de vida más relajado son las cosas que más echa de menos de su tierra. Le gustaría volver, pero en París tiene una vida muy asentada. «Este año voy a empezar la carrera de Filología Inglesa; así que estudiaré, trabajaré y jugaré a rugby a la vez», manifiesta con orgullo.

No duda en proclamar que París es «una ciudad preciosa, repleta de cultura y diversidad». Aunque es un lugar mundialmente conocido, Marina recomienda visitar rincones como los jardines de Luxemburgo o subir a la azotea del Arco del Triunfo. No obstante, su ruta turística favorita consiste en dar un paseo sin rumbo por el bohemio barrio de Montmartre, donde pintores como Renoir y Degas dieron luz a sus obras, y dejar que la belleza de la ciudad vaya pasando frente a tus ojos.