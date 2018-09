En enero, una nueva revisión para ampliar la base al 60%

Las pensiones de viudedad beneficiadas de esta subida tendrán una nueva revalorización equivalente a partir de enero del año próximo, ya que lo que prevé el Real Decreto aprobado el pasado mes de julio es elevar la base de regulación hasta el 60% (quedaría por tanto otro 4% pendiente de aplicación). Ahora bien, una cuestión importante es que los incrementos de la pensión no se consolidan, sino que los perceptores los cobrarán siempre y cuando sigan cumpliendo con los requisitos de no trabajar, de no cobrar otra pensión ni de superar el límite de ingresos que se fije por ley cada año.

Comprobaciones

El propio Ministerio aconseja también a los pensionistas viudos revisar si se ha aplicado la actualización con la nómina que cobrarán a partir de mañana. En este sentido, la Seguridad Social reconoce que es posible que haya algunos potenciales beneficiarios que no hayan recibido la mejora porque su renta adicional haya cambiado (menos de los 7.347,99 euros) respecto al 2016, año que se ha tenido en cuenta para comprobar de oficio este requisito. En esos casos, los pensionistas tienen la posibilidad de solicitar el incremento presentando una declaración de ingresos previstos en el 2018. También deben solicitar el incremento aquellos que ya perciban pensiones de viudedad pero que reúnan los requisitos a partir del 1 de agosto (por ejemplo, que cumplan los 65 años a partir del 1 de agosto) y que no se han beneficiado de la subida de oficio.

Por último, hay otros beneficiarios que igualmente deberán solicitar esta mejora en su pensión. Ente ellos están los viudos y viudas residentes en el extranjero, así como aquellos perceptores de pensiones de viudedad generadas por una norma internacional, es decir, cuando la pensión ha sido reconocida tomando en consideración períodos de seguro acreditados por el causante en distintos países.