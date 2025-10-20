Encuesta | ¿Qué le parece el cambio de hora? ¿Qué horario prefiere?

La Rioja Lunes, 20 de octubre 2025, 13:22 | Actualizado 13:36h. Comenta Compartir

Este sábado se cambia la hora. Los relojes se atrasan y se pasará de ser las 03.00 a ser las 02.00 horas. Se trata de un cambio polémico y que una gran parte de la población rechaza porque le ven más inconvenientes que ventajas. Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a pedir a la UE que se suprima definitivamente y en todos los estados miembros el cambio estacional de hora que se produce desde hace 45 años.

¿Tú qué opinas del cambio de hora? En caso de que se apruebe solo uno, ¿con cuál te quedas?

