«Estoy encantada y lo voy a cuidar muchísimo para que me dure toda la vida que me quede» Aquilina Bobadilla, ayer en el Hospital San Pedro. :: Justo Rodríguez Aquilina Bobadilla | Trasplantada renal número 100 en el Hospital San Pedro «Es un sueño hecho realidad», asegura la paciente, que alaba el trabajo de todo el personal hospitalario y la solidaridad de los donantes de órganos ROBERTO G. LASTRA Logroño Miércoles, 26 septiembre 2018, 13:52

Durante media hora se saltó ayer la recomendación médica de vida de paz y tranquilidad. Aquilina Bobadilla, de 66 años y de Baños de Río Tobía, donde vive con su marido, Antonio, volvió ayer al Hospital San Pedro, el centro en el que el pasado día 8 se convirtió en la paciente de trasplante renal número 100 de La Rioja. Emocionada y agradecida con los familiares del donante y con los 150 profesionales que participaron en su intervención, no paró de repartir y recibir besos y abrazos, de rezumar alegría, ilusión y ganas de vivir.

- ¿Cómo se encuentra apenas dos semanas después del trasplante?

- Muy bien y por ello quiero dar las gracias a todos los profesionales que me han atendido y, muy especialmente, a esa familia que me ha donado el riñón, todas las noches me acuerdo de ellos.

- Su sonrisa lo dice todo.

- Sí, estoy encantada, me parece un sueño hecho realidad. Todo ha funcionado a la perfección y se ha realizado en tiempo récord porque hay una coordinación que te la puedes imaginar, pero hasta que no la vives... Sabía que había un equipo muy bueno, pero hasta que no te toca no lo entiendes. Estoy agradecidísima. Qué más decir, pues eso, que estoy encantada y que lo voy a cuidar muchísimo para que me dure toda la vida que me quede por vivir.

- ¿Cuándo empezaron los problemas renales?

- Unos cinco años. Ahora van a hacer un estudio para descubrir las causas porque mi hermano mayor también está trasplantado. Yo sospecho que fue un calcio, una vitamina que tomé, que se depositó en los riñones y me tocó, pero no lo sé, luego igual sale que era un defecto mío o de la familia. A ver si de la investigación sale algo porque tengo tres hijos -Pedro Antonio, Javier y José Ignacio- y dos hermanas menores.

- ¿Qué es lo peor, la diálisis, la lista de espera...?

- Estuve tres años de prediálisis y fue una etapa de mucho incordio porque hay que hacer muchas cosas con la alimentación para que no te dañe. La diálisis y la espera se hace dura porque piensas que va a ser muy larga, pero al final no ha sido tanto. Bueno, dos años que sí han sido difíciles porque aunque la diálisis era en casa es una esclavitud, ya que no tienes libertad al tener que hacer los cambios en la máquina. Yo tenía cuatro diarios -a las nueve de la mañana, a las dos, a las seis de la tarde y a las once de la noche- en la máquina y muchas limitaciones, pero ahora cierro los ojos y me digo 'ha sido un sueño, un sueño que se ha hecho realidad'.

- Y de repente la llamaron...

- Sí, el 5 de septiembre a las cinco y cuarto de la tarde. Me dijeron: 'Hay un riñón, eres la candidata número uno y tienes que venir a hacerte las pruebas'. A principio pensé que era una broma, pero no. Dio todo bien y a las 9 del día 8 me dijeron, a las 11 a quirófano.

- El trasplante regala otra vida, ¿no?

- Pues sí, ahora estás en casa y ya no tienes que preocuparte de la máquina, vives el día a día, eso que todavía estoy convaleciente. Estuve como doce días ingresada y ahora ya estoy en casa, aunque tengo que venir todas las semanas a hacerme controles y tomar un montón de pastillas cada día, pero estoy de maravilla. Solo tengo que intentar llevar una vida de paz y tranquilidad y tomar la medicación. Por eso digo que ha sido un sueño, como a esa gente que le toca la lotería y para ellos es lo más, pues a mí, lo mismo: me ha tocado la lotería, que era un riñón. Estoy eternamente agradecida.

- ¿Orgullosa de ser la trasplantada renal número 100 en La Rioja?

- Sí, pero eso fue por casualidad. Aunque claro que te hace ilusión, a mí me hubiese dado igual ser la 99 que la 101; pero tocó así.

- ¿Que opina ahora sobre la donación de órganos?

- Es cierto que cuando te toca te conciencias. Hay que donar porque todo sirve y la vida es muy bonita aunque es muy dura y sin donantes no hay trasplantes.