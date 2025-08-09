Más de 80 empresas fomentan el empleo inclusivo en La Rioja con Incorpora

La Rioja Sábado, 9 de agosto 2025, 14:14 Compartir

Desde su creación en 2006, Incorpora ha consolidado un modelo de alianza entre el tejido empresarial y las entidades sociales que permite ofrecer oportunidades reales a las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, personas de origen migrante, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años y personas privadas de libertad, entre otros colectivos.

Durante los seis primeros meses del año, el programa ha facilitado 227 inserciones laborales en La Rioja gracias a la colaboración de 83 empresas. En el conjunto de España, se han registrado 21.003 inserciones con la implicación de 9.633 empresas.

«Cuando una persona consigue un empleo no solo accede a unos ingresos estables: también cambia la forma en que se ve a sí misma. El trabajo promueve la autonomía, impulsa el desarrollo personal y las relaciones sociales, y refuerza la autoestima. Detrás de cada inserción hay una historia de superación que nos recuerda que todos merecemos una oportunidad. Por eso, las empresas que apuestan por la inclusión se convierten en un agente clave del progreso social», ha explicado el subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón.

El programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa' facilita la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad a través de una red de colaboración entre entidades sociales y empresas. Además de conectar a personas con ofertas de empleo, el programa promueve una cultura de la contratación inclusiva y fortalece los vínculos entre el tejido social y el empresarial.

Al implicar activamente al mundo empresarial en la inclusión sociolaboral, Incorpora contribuye a reducir desigualdades y a construir una sociedad más cohesionada y resiliente.

Las empresas participantes reconocen que apostar por el talento diverso no solo mejora el clima laboral, sino que también refuerza su compromiso social y contribuye a una economía más justa y sostenible. Desde su creación han confiado en Incorpora más de 92.000 empresas contratantes en España pertenecientes a sectores como la hostelería, el comercio, la logística, la limpieza, el transporte o la atención sociosanitaria.

La integración laboral es posible gracias al trabajo en red de los 1.032 técnicos que diseñan itinerarios personalizados de inserción adaptados a cada persona. El enfoque del programa parte del reconocimiento del potencial individual y promueve la participación activa de los usuarios para lograr una inserción eficaz. Que cada persona se sienta protagonista de su proceso es clave para aumentar su autonomía y garantizar el éxito del acompañamiento.

