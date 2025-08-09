LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atika ha encontrado trabajo de cocinera en el restaurante Ginos a través de Incorpora. Ismael Serrano
Atención a personas en situación de vulnerabilidad

Más de 80 empresas fomentan el empleo inclusivo en La Rioja con Incorpora

Durante los seis primeros meses del año, el programa de Fundación 'la Caixa' ha facilitado 227 inserciones laborales

La Rioja

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:14

Desde su creación en 2006, Incorpora ha consolidado un modelo de alianza entre el tejido empresarial y las entidades sociales que permite ofrecer oportunidades reales a las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, personas de origen migrante, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años y personas privadas de libertad, entre otros colectivos.

Durante los seis primeros meses del año, el programa ha facilitado 227 inserciones laborales en La Rioja gracias a la colaboración de 83 empresas. En el conjunto de España, se han registrado 21.003 inserciones con la implicación de 9.633 empresas.

«Cuando una persona consigue un empleo no solo accede a unos ingresos estables: también cambia la forma en que se ve a sí misma. El trabajo promueve la autonomía, impulsa el desarrollo personal y las relaciones sociales, y refuerza la autoestima. Detrás de cada inserción hay una historia de superación que nos recuerda que todos merecemos una oportunidad. Por eso, las empresas que apuestan por la inclusión se convierten en un agente clave del progreso social», ha explicado el subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón.

El programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa' facilita la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad a través de una red de colaboración entre entidades sociales y empresas. Además de conectar a personas con ofertas de empleo, el programa promueve una cultura de la contratación inclusiva y fortalece los vínculos entre el tejido social y el empresarial.

Al implicar activamente al mundo empresarial en la inclusión sociolaboral, Incorpora contribuye a reducir desigualdades y a construir una sociedad más cohesionada y resiliente.

Las empresas participantes reconocen que apostar por el talento diverso no solo mejora el clima laboral, sino que también refuerza su compromiso social y contribuye a una economía más justa y sostenible. Desde su creación han confiado en Incorpora más de 92.000 empresas contratantes en España pertenecientes a sectores como la hostelería, el comercio, la logística, la limpieza, el transporte o la atención sociosanitaria.

La integración laboral es posible gracias al trabajo en red de los 1.032 técnicos que diseñan itinerarios personalizados de inserción adaptados a cada persona. El enfoque del programa parte del reconocimiento del potencial individual y promueve la participación activa de los usuarios para lograr una inserción eficaz. Que cada persona se sienta protagonista de su proceso es clave para aumentar su autonomía y garantizar el éxito del acompañamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  2. 2 El incendio forestal de Alberite «se da por controlado»
  3. 3 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  5. 5 Más de 80 bailarines participarán en la última gala de la Academia López Infante
  6. 6 Demanda Casco Antiguo denuncia otra noche de broncas, peleas y gritos en Logroño
  7. 7

    Los dieciséis ojos que miran de frente al fuego
  8. 8 Los termómetros riojanos siguen al alza a la espera de los días más tórridos de la ola de calor
  9. 9 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  10. 10 El juez rechaza la libertad provisional de los condenados por el crimen de Cuzcurrita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Más de 80 empresas fomentan el empleo inclusivo en La Rioja con Incorpora

Más de 80 empresas fomentan el empleo inclusivo en La Rioja con Incorpora