La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE La inversión total estimada será de 200 millones de euros

La Rioja Martes, 28 de octubre 2025, 12:15

La empresa riojana Aresol Renovables y la canadiense Ecolomondo Corporation han firmado un acuerdo para construir cuatro plantas de pirólisis de neumáticos fuera de uso en la Unión Europea.

La nueva sociedad encarga del proyecto, denominada 'Ecolomondo EU'», cuya inversión total estimada será de 200 millones de euros, tendrá sede en España y será responsable de implantar esta tecnología en las futuras instalaciones. La primera planta se construirá en territorio español, mientras que las ubicaciones de las otras tres se definirán una vez realizados estudios de viabilidad centrados en disponibilidad de materia prima, costes operativos, acuerdos comerciales y apoyo institucional, según afirma Aresol en una nota.

Este acuerdo se basa en una carta de intención previa firmada en diciembre de 2024, que contemplaba una planta con capacidad para procesar 20.000 toneladas anuales de neumáticos usados. El nuevo pacto amplía significativamente el alcance del proyecto.

«Objetivos compartidos»

Raúl Sáenz, propietario de la compañía española Aresol ha dicho que en Ecolomondo han encontrado, «no sólo a un gran socio tecnológico, sino un motor imparable e incansable para nuestro proyecto común» y ha añadido que la tecnología TDP de Ecolomonto constituye »una solución fiable, consistente y con capacidad de gestión relevante como para conseguirlo».

Por su parte el Director Ejecutivo de Ecolomondo, Elliot Sorella, ha insistido en que ambas empresas poseen «una visión común de la relevancia de aportar una solución tecnológica fiable y consistente a un problema ambiental acuciante». ARESOL nos aporta su presencia privilegiada en la UE. Con su conocimiento cultural y del reglamento de la misma podemos confiar sin fisuras en nuestro proyecto de crecimiento y expansión».

Por otra parte, el CEO de Aresol, Alberto Romero considera que se trata de un acuerdo «muy importante y de gran relevancia» para su compañía. «El proyecto encaja con nuestra estrategia de ser una empresa líder en la valorización de residuos y en la economía circular».

La estrategia conjunta contempla una expansión progresiva en el mercado europeo, «con el objetivo de posicionar la pirólisis como alternativa sólida frente a otras formas de valorización de neumáticos, y consolidar el rCB como producto de alto valor económico y ambiental».

