La Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF) celebraba esta semana su asamblea general en la que había que renovar los cargos directivos y Carlota González Sota (Logroño, 1985) era reelegida presidenta para otros tres años. Administradora junto a su hermano del Grupo Rafael González, dedicado a la alimentación (encurtidos, vegetales, pescado de piscifactorías...) –con once centros productivos en La Rioja, Cuenca y Teruel, además de India y Benín, y más de mil trabajadores–, Carlota González habla con pasión de las empresas familiares, algo que lleva en el ADN, y expresa su preocupación con algunas asignaturas pendientes que «entre todos tenemos que resolver».

– ¿Goza de buena salud la empresa familiar en La Rioja?

– Yo creo que sí. Y diría también que a nivel general en España. Nuestra salud es buena.

– Una buena noticia teniendo en cuenta la relevancia que tiene este sector de la economía en la comunidad, ¿no? Solo las 58 empresas de la AREF representan el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y emplean de forma directa a 3.500 personas.

– Y si sumáramos a todas las empresas familiares de La Rioja –estén o no en la asociación–, esos datos se multiplicarían. La relevancia está clara. Yo creo que nosotros capeamos mejor los momentos difíciles y las crisis, por los valores que tenemos de pensar siempre a largo plazo, de ser más prudentes a la hora de gastar nuestro propio dinero. Por todo ello, y ya no hablo solo a nivel de La Rioja, sino yo creo que en toda España, generamos estabilidad que en estos momentos es importante.

– De hecho, la empresa que más factura en nuestra región, Conservas El Cidacos, tiene esa consideración de familiar. Esto ya dice mucho del poderío de este tejido, ¿verdad?

– Desde luego que sí. Además, es socio nuestro en AREF, Carlos (Lagunas Baroja) es el vicepresidente y una persona muy querida, al igual que Fernando Baroja –consejero delegado de Conservas El Cidacos–. Al final, detrás de las empresas hay personas pero en nuestro caso también hay familias. Y la aportación que hacemos a la sociedad es muy relevante.

– ¿Reciben el apoyo que merece por parte de las administraciones públicas?

– ¡Qué pregunta más difícil de contestar! Yo creo que a nivel regional sí puedo decir que nos sentimos bien tratados. Como dije en la asamblea, ahora mismo hay una buena colaboración.

– Pero siempre se puede ser reivindicativo, ¿no? ¿Qué reclaman de manera concreta?

– A nivel local y regional, pero también a nivel nacional, hay todavía muchas asignaturas pendientes. En La Rioja el tema de las infraestructuras y las comunicaciones es un talón de Aquiles tremendo; también la escasez de personal o el problema para encontrar talento, que yo no sé si tiene que ver con la dificultad que tiene La Rioja para comunicarse con otros territorios. Y yo también hablaría de productividad, que es una de las principales asignaturas pendientes. En España estamos teniendo buenos datos económicos este año y el pasado, pero la productividad no repunta. Así es difícil mantener los crecimientos. Entre todos hay que hacer un esfuerzo, también las administraciones públicas, para ser más competitivos. De lo contrario no habrá futuro, pero ya no solo como empresas, sino como país.

– El plan de simplificación administrativa planteado por el Gobierno regional, en el que AREF ha puesto mucho empeño, se ve desde el punto de vista empresarial como una conquista. ¿Por qué es tan importante?

– Porque todo lo que sea simplificar procesos conlleva eficiencia y productividad. Y vuelvo así a la respuesta anterior. Es lo que buscamos las empresas, la simplificación administrativa, porque genera ahorro de tiempo y de dinero, menos quebraderos de cabeza, ahorro de idas y venidas... Y cada vez se valora más el tiempo porque vivimos en una sociedad en la que nadie tiene tiempo para nada, se dedique a lo que se dedique.

'Salario emocional'

– Falta de personal y de mano de obra, absentismo elevado, problemas con el relevo generacional... Son asuntos recurrentes pero con los que han de lidiar en el día a día. ¿Cómo les influye en su actividad?

– Pues nos dificultan mucho la operativa. Estamos hablando de empresas de un tamaño mediano y cuando hay falta de personal o cuando hay trabajadores de baja, el engranaje se resiente, todo se ralentiza y el crecimiento en algunos departamentos es mucho más lento. Aunque también creo que en las empresas familiares siempre estamos mucho más comprometidos porque nuestro vínculo hacia las personas y hacia la sociedad, el arraigo que tenemos por ejemplo en las zonas rurales en las que trabajamos, es mayor que, por ejemplo, en una multinacional. Buscamos mejorar las condiciones, ese salario emocional, pero no ya por solucionar problemas sino porque creemos en esa forma de trabajar.

– Habla del concepto 'salario emocional', pero también es importante, incluso más, el salario económico. Las empresas dicen de manera reiterada que tienen problemas para encontrar perfiles profesionales. ¿Por qué? ¿Tendrán algo que ver las retribuciones económicas?

– No tengo la respuesta y me gustaría tenerla, se lo aseguro. Pensábamos que este problema podía ser coyuntural, durante un determinado tiempo o en algunas regiones, La Rioja por ejemplo por ser la más pequeña, pero también en Madrid tienen problemas. Y allí no está el hándicap de las comunicaciones. Tampoco quiero pensar que todos los buenos perfiles profesionales de La Rioja se han exiliado ni que la gente no tiene ganas de progresar y de encontrar un trabajo.

– Y ahora las empresas han de afrontar otro escenario nuevo: la futura jornada laboral de 37,5 horas semanales. ¿En qué medida puede afectar al tejido familiar riojano?

– Vuelvo a hablar de productividad. Si se puede hacer el mismo trabajo en menos tiempo, pues hagámoslo. Con esto no quiero decir que hay que trabajar más intensamente y con más estrés. Se trata de organizar mejor las cosas y ser más efectivos. Y a la pregunta de cómo puede afectar, pues no lo sé, pero seguro que algo afecta. Porque si tenemos una falta de productividad y encima reducimos jornada, sin haber resuelto ese problema, no estamos avanzando nada. Hay socios en la AREF que nos trasladan el siguiente comentario: '8x3 son 24', en alusión a que los turnos son de ocho horas. ¿Si la jornada es de siete horas y media...? Habrá que hacer ajustes, pero la clave es no perder eficiencia.

Vocación exportadora

– Hay empresas que han dejado de ser familiares para pasar a formar parte de multinacionales o ser adquiridas por fondos de inversión. ¿Hasta qué punto estas decisiones pueden ser nocivas para el tejido económico riojano?

– Voy a responder como los gallegos: depende. Porque a veces una empresa familiar no tiene sucesión, porque no está interesada en ello o no está capacitada, y si se vende a otro grupo o a otra empresa familiar más grande puede ser la mejor solución. Estas decisiones no siempre tienen que verse como negativas.

– La sucesión en las empresas familiares no siempre es sencilla. También será una de sus principales preocupaciones, ¿no?

– Es un aspecto básico en la AREF. En este sentido, nosotros concedemos mucha importancia a la formación, a preparar bien la sucesión. Siempre decimos que la sucesión hay que hacerla con tiempo, con previsión suficiente, para poder tener éxito. Y la otra clave es que el protocolo –conjunto de normas y procedimientos que rigen el comportamiento y las interacciones en una empresa– hay que firmarlo cuando hay bonanza económica y cuando la familia se lleva bien.

– Sí es cierto que con alianzas es más fácil la internacionalización, que es cada vez más necesaria. ¿Hay suficiente vocación exportadora en La Rioja?

– Mi sensación es que ahora ya todas las empresas estamos internacionalizadas. Le hablo del sector conservero, qué decir del calzado, que quizá ha estado deslocalizado por regiones dentro de España, pero últimamente está muy presente en ferias por todo el mundo; y por supuesto que no me olvido de las bodegas, cuya vocación de vender fuera data de hace muchísimos años.

– Usted conoce bien el sector agroalimentario y en su junta tres de los seis miembros proceden de empresas de este ámbito. Esto dice mucho del peso de esta actividad, incluyendo el vino, pero ¿no echa de menos una mayor fortaleza industrial?

– También tenemos industria de calzado, pero si se refiere a la automoción, por ejemplo, pues no tenemos un fabricante de coches. Pero desde el punto de vista de la digitalización y de las nuevas tecnologías sí que se están haciendo cosas. Creo que tenemos el tejido industrial bien diversificado y lo que no puede faltar es el emprendimiento empresarial.