Un emprendedor con bravura Antonio Briones Díaz, empresario y ganadero jarrero.

Abogado y empresario de éxito desde hace décadas, a Antonio Briones Díaz (Haro, 1938) ni sus aventuras emprendedoras ni los galardones recibidos -Premio Felipe de Borbón a la Excelencia Empresarial (1996), Medalla de Oro del Gobierno de La Rioja (1997) y Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (2001) y Riojano de Mérito (2007), entre otros- le han hecho olvidar su tierra.

«Siempre he 'vendido' La Rioja allí por donde he pasado. Me siento muy honrado, excesivamente reconocido. Mi tierra me está dando más de lo que yo le he dado a ella», reconocía en una entrevista hace unos años en Diario LA RIOJA, el antiguo copropietario y presidente del grupo hotelero Tryp, la cadena que dirigió hasta que en el año 2000 fue vendida por 60.000 millones de pesetas a Sol Meliá en una operación en la que ésta última adquirió un centenar de establecimientos en explotación en España, Cuba, Marruecos y Túnez, entre otros países.

El empresario jarrero es el propietario del Grupo Génova, un conglomerado de empresas que operan en diversos sectores, entre las que destacan Renta Génova, dedicada al alquiler de inmuebles y oficinas; Génova Solar, a la inversión y producción de energía procedente de renovables, sobre todo en su parque solar de la finca Aldea del Conde de Talavera la Real (Badajoz); la marca Dehesa del Conde, de la industria agroalimentaria; o Baldío Grande, de turismo rural, con un hotel de 10 habitaciones y una villa de 5 en Carbajo (Cáceres). Pero tal vez la joya del Grupo Génova, al menos para su dueño, sea la ganadería de reses bravas Carriquiri, hierro que Antonio Briones adquirió allá por el año 1988. Tampoco olvidó su cuna riojana cuando bautizó la finca adquirida en una dehesa del suroeste de Badajoz como Vega de Hornillo, en homenaje a la Virgen de la Vega de Haro. Y asociada a ella, en el número 15 de la calle Génova de Madrid, la Biblioteca Carriquiri, posiblemente la mejor del mundo sobre tauromaquia, un tesoro de valor incalculable donde reposan casi 18.000 volúmenes, entre libros, manuscritos, revistas, grabados y álbumes de postales. Entre los diamantes, además de algún ejemplar del siglo XVI, el centro alberga la primera tirada de la Tauromaquia de Goya, de 1816.

Soñador y trabajador incansable -«Cuantas más cosas hago, más soy consciente de todo lo que me falta por hacer», confesó hace siete años en estas mismas páginas-, el empresario riojano, que es también vocal en el Patronato de la Fundación Caja Rioja, ha decidido apostar ahora también por la UNIR y, cómo no, por su tierra.