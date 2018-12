El PP emplaza a Cs a salir de su «cerrazón» y negociar para acordar los Presupuestos Garrido cree que el partido 'naranja' está «en modo excusa» y no puede exigir que se asuma lo ya cumplido a costa de impedir acciones como la gratuidad de 0 a 3 años TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 18 diciembre 2018, 23:17

Dónde y cuándo quieran. El PP hizo ayer el enésimo llamamiento a Cs a negociar los Presupuestos del 2019 que el partido 'naranja' insiste en no respaldar arguyendo el incumplimiento de las medidas que han permitido prosperar las cuentas de la comunidad los últimos tres años. A puertas del pleno que debatirá las enmiendas a la totalidad presentadas por el conjunto de la oposición -también Cs- y tumbará las cuentas de no mediar un giro de última hora, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular conjugó la llamada in extremis a Cs con la crítica a su «cerrazón». «Están en modo excusa para justificar el bloqueo al que están abocando a los riojanos», afirmó Jesús Ángel Garrido interpretando que la postura del partido liderado en la Cámara por su homólogo Diego Ubis impedirá aplicar actuaciones vitales. Entre ellas, la gratuidad en Educación de 0 a 3 años de la que podrían beneficiarse en torno a 4.000 familias y para las que el anteproyecto de Ley del Ejecutivo regional tiene consignados 15 millones de euros.

Una medida que, como subrayó para reforzar su argumentario, estaba incluida en el programa electoral de los populares del 2015 y la formación 'naranja' ha apoyado en otras comunidades como Murcia, Madrid, Asturias o Cantabria al igual que otras propuestas como la tarifa plana para autónomos, renegando así de sus propios principios. «¿Por qué no quieren para La Rioja lo que sí apoyan en otros territorios?», se preguntó Garrido afeando el tacticismo. «Los riojanos no entienden de batallitas entre partidos y sí de medidas concretas que mejoren sus vidas», sentenció instando a su contrincante a definirse «si quieren ser parte del problema o de la solución».

Tampoco cabe para Garrido el pretexto de la falta de palabra respecto a las medidas acordadas desde el inicio de la legislatura. «No se puede exigir que se cumpla lo que ya está cumplido», razonó para desgranar un puñado de los principales acuerdos ya materializados. Desde la gratuidad de los libros de texto, hasta la bajada de la presión fiscal, deducciones en guarderías, un plan de control de la contratación en materia de transparencia o la asesoría para optimizar la gestión de la Agencia de Desarrollo tal y como ha venido reiterando Cs. El dirigente popular inscribió la coyuntura en los «vaivenes» que a su entender han guiado la posición de Cs, que ha pasado de valorar que los acuerdos estaban cumplidos al 50% a denunciar que el 80% no se había ejecutado.

Jesús Ángel Garrido Grupo Parlamentario Popular «Los riojanos no entienden de batallitas entre partidos y sí de acciones concretas que mejoren sus vidas»

Garrido desvinculó la estrategia del Gobierno regional, que prevé continuar la tramitación de los Presupuestos pese al rechazo anunciado, a la del Ayuntamiento de Logroño que ha desistido apostando por la prórroga de las cuentas municipales. «Son escenarios distintos; allí se sabe qué pide Cs», sostuvo conminando otra vez a Ubis a «reunirse y hablar de medidas concretas» para desbloquear la situación.