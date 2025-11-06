LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dos voluntarias del Banco de Alimentos, en una imagen de archivo. B. A.

Empieza la Gran Recogida con el reto de llegar a los 200.000 kilos de comida

La campaña del Banco de Alimentos se desarrolla en 65 establecimientos de nueve localidades

La Rioja

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:54

La décimo tercera Gran Recogida del Banco de Alimentos de La Rioja 2025, que empieza este jueves y se prolongará hasta al 9 de noviembre, se desarrollará en 65 establecimientos de nueve localidades de la región y contará con unos 1.500 voluntarios, aunque ayer todavía faltaban 213 para completar el número de personas necesarias.

'Lo damos todo' es el lema de la gran recogida de este año, de la que son padrinos Ignacio y Carlos Echapresto, del restaurante 'Venta de Molcalvillo', detalló este jueves el Banco de Alimentos riojano.

Este año se mantiene la posibilidad de que los establecimientos que participan en esta actividad puedan optar por facilitar la donación de dinero y alimentos, solo alimentos o solo dinero.

La entidad ya avisó esta semana de que de los 213 voluntarios que faltan, 95 son necesarios en la zona de Logroño y alrededores; 79 en la de La Rioja Baja y 39 en la de La Rioja Alta. Además, realizó un llamamiento a los ciudadanos para cubrir estas carencias.

Logroño, Alfaro, Arnedo, Calahorra, Fuenmayor, Haro, Lardero, Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada son los municipios en los que se desarrollará esta Gran Recogida.

La primera edición de esta iniciativa en La Rioja se celebró en 2013, cuando se consiguieron 164.857 kilos de alimentos en 42 establecimientos de 6 localidades riojanas y en la cercana de Viana (Navarra); y en la pasada de 2024 se recogieron 178.817 kilos. Este año el objetivo es llegar a los 200.000 kilos.

