«Es una emoción indescriptible» Santiago Jiménez posa con su libro ante el castillo recuperado de Préjano. : / Ernesto Pascual Santiago Jiménez es autor de 'El castillo de Préjano, de ruina a monumento' ERNESTO PASCUAL Martes, 9 julio 2019, 14:45

Santiago Jiménez detiene sus pasos en la era donde sus abuelos recogían el grano y levanta la mirada. La bandera de la villa ondea en lo alto del castillo, bailando con el aire en su cubierta. «Es una emoción indescriptible», sonríe.

De niño, cuando ayudaba a sus abuelos, le dolían las piedras que habían sido arrancadas para hacer una balsa de riego. Soñaba con ser algún día rico para arreglar el castillo. Después de una vida en la que la promoción y el cuidado del patrimonio, la investigación histórica desde el rigor y la difusión entusiasta a todas las edades de su riqueza, Santiago Jiménez se convertía en junio del 2007 en alcalde de su Préjano. Entre otras necesidades, su vista se posaba sobre el castillo del municipio, tomado por la ruina, por los escombros...

Doce años y cinco fases de recuperación después, la villa del Cidacos ha devuelto a la vida este torreón con orígenes del siglo X. En cada planta, diversos usos: espacios para conferencias, conciertos y actos sociales en la sala cultural Cerro de Castejón y en la de los Escudos, la sala de Historia Natural, de Prehistoria y de asociaciones culturales riojanas. Y su mirador...

«Fuimos poco a poco con el castillo, fase a fase, sin endeudar a Préjano»

«Mientras tomaba té una noche en el desierto del Sáhara, el jefe de los tuareks, me dijo que la historia olvidará al pueblo que no cuida su patrimonio», recuerda. Desde ese aprendizaje, su primera medida en la Alcaldía fue iluminar el castillo hasta medianoche. Entre quienes vieron la atalaya, la entonces diputada nacional arnedana Remedios Elías. Quedó atrapada y consiguió 50.000 euros para su recuperación. «Tras la llamada, aquella noche no dormí», cuenta.

Tocaba redactar todos los estudios necesarios, la base, junto a las numerosas actividades que ya acogía el castillo, para continuar recibiendo ayudas, entre ellas la del 1,5% Cultural y las europeas de Leader Plus. «Fuimos poco a poco, fase a fase, sin deber nada a nadie, con partidas asumibles para la parte que debía poner el Ayuntamiento, sin endeudar a mi pueblo -expone sobre el desarrollo-. Y hemos llegado hasta el final».

Durante estos doce años, Santiago ha acariciado las piedras, ha escuchado su historia. Y ha plasmado el transcurso de la recuperación en el libro 'Castillo de Préjano, de ruina a monumento', publicado por la Asociación de Amigos de la Historia y el Patrimonio de Préjano. Es el testigo con el que documenta y deja para la memoria cada paso de los trabajos. «Estoy en el lugar donde estaban los soldados de Durán y Bartolomé que lucharon contra los franceses, donde estaban mis abuelos... Estoy en un sitio privilegiado que me deja sin palabras», confiesa.