Los embalses siguen con su tendencia a la baja
Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:08
LR. Los embalses riojanos se encuentran de media al 49,6% de su capacidad tras perder 4,22 hm3 la última semana. Según la CHE, los tres pantanos acumulan 68,1 hm³ de una capacidad total de 135,8. Mansilla está al 51%; González Lacasa, al 37,7% y, Pajares, al 59,7%. Por su parte, Enciso se encuentra al 58,4%.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.