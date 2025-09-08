LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RESERVAS

Los embalses siguen con su tendencia a la baja

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:08

LR. Los embalses riojanos se encuentran de media al 49,6% de su capacidad tras perder 4,22 hm3 la última semana. Según la CHE, los tres pantanos acumulan 68,1 hm³ de una capacidad total de 135,8. Mansilla está al 51%; González Lacasa, al 37,7% y, Pajares, al 59,7%. Por su parte, Enciso se encuentra al 58,4%.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vitalia prevé abrir a finales de año su nueva residencia en Logroño con 140 plazas
  2. 2

    Innovación amparada en tradición
  3. 3

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  4. 4

    Águila Solitaria, el moderno eremita
  5. 5 Tres días de corte del acceso a Navarrete y Lentiscares desde la A-12
  6. 6

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  7. 7 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  8. 8

    La SDL encandila en su estreno
  9. 9

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  10. 10 El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los embalses siguen con su tendencia a la baja