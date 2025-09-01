Los embalses riojanos llegan a septiembre con poco más de la mitad de su capacidad La reserva hídrica siguió bajando la pasada semana, en la que finalizó la temporada de baño en el González Lacasa

La temporada de baño en el Club Náutico del embalse González Lacasa, en El Rasillo, finalizó el pasado domingo y aunque los menos frioleros aún se atrevan a bañarse tendrán que hacerlo ya bajo su cuenta y riesgo porque el servicio de socorrismo ha dejado de prestarse, como viene siendo habitual por estas fechas. No obstante, bar y restaurante siguen abiertos. El final de la campaña de baño ha llegado con algo más de agua de la que suele ser habitual para estas fechas en el embalse en los últimos años, tras una primavera lluviosa que permitió almacenar más reserva hídrica.

Los registros difundidos ayer por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) muestran que el González Lacasa tiene actualmente un volumen de 13,9 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 42,1%, es decir, ha bajado 1,49 hectómetros cúbicos en una semana. En el caso del embalse de Pajares, también en la cuenca del Iregua, cuenta con 21,2 hectómetros cúbicos y está al 60,2%. Ha perdido 0,34 hectómetros cúbicos en una semana.

El de Mansilla, en el Najerilla, dispone de 37,3 hectómetros cúbicos, lo que supone que está al 55,1% tras bajar 2,60 hectómetros cúbicos en siete días.

Por último, el de Enciso, en el Cidacos, está al 60,8%, con 28,6 hectómetros cúbicos y bajar también en la última semana.