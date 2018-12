Más embajadores de La Rioja El brasileño Müller Ribero y la egipcia Madonna Metry. :: D.U. La UR despide a 9 alumnos del curso de lengua y cultura españolas; otros, como la egipcia Madonna Metry, se quedan hasta junio ROBERTO GLEZ. LASTRA Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:32

Han venido de los cuatro puntos cardinales del planeta. Llegan atraídos por el español y se marchan enamorados de Logroño, de La Rioja y de la UR.

Son los alumnos del curso de lengua y cultura española para extranjeros de la Universidad de La Rioja, medio centenar de personas que han descubierto tras recorrer miles de kilómetros que los seres humanos no son tan distintos. Ayer, el grupo, procedente de los cinco continentes, se dio cita en el salón de grados del Edificio Quintiliano para dar por cerrado el trimestre de otoño y despedir a nueve de sus compañeros. «Os vamos a dar un diploma, pero os podíamos entregar el carné de embajadores de La Rioja después de estos dos meses y medio aquí en los que habéis estudiado y os lo habéis pasado muy bien», destacó Francisco del Pozo.

Egipto, Marruecos, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón Tailandia, Alemania, Francia, Australia... Doce países, una docena de culturas y solo el español como nexo común. Ayer, al igual que desde que llegaron en octubre, lo de menos era el pasaporte. Todos sonreían en un sencillo acto en el que no pudieron evitar que se colaran la emoción, los abrazos, los besos y, claro, que se escapara alguna lagrimita.

«La gramática la puedes aprender en tu país, pero aquí hemos conocido las costumbres, las tradiciones y la forma de ver la vida de los riojanos y los españoles. De La Rioja me llevo que somos todos distintos de cultura, pero iguales de humanidad. Me marcho feliz», explicaba Müller Ribero, un veterinario llegado desde Salvador de Bahía, Brasil, con una beca del Banco Santander.

El momento de la partida no le ha llegado todavía a la egipcia Madonna Metry, que va a permanecer en la UR hasta junio gracias a una de las dos becas de la Fundación Mujeres por África a la que se presentaron 15.000 solicitudes. «Yo conocía el español porque estudié tres años en la facultad de filología de la universidad Ain Shams de El Cairo. Es un idioma que expande mi mundo y me permite relacionarme con personas de otros 21 países, pero lo que me ha encantado es la cultura, los riojanos y los españoles son vivos; es decir, disfrutan y quieren vivir de verdad», explica con su enorme sonrisa.