Los electricistas riojanos eligen Proyecto Hombre para su iniciativa solidaria

La Asociación de Empresas Instaladoras de La Rioja (AIER) ha puesto en marcha la séptima edición de su iniciativa solidaria anual, que pretende la mejora energética y el bienestar del edificio que alberga la comunidad terapéutica y residencia de Proyecto Hombre.

Así lo anunció este lunes esta organización empresarial en una nota de prensa en la que explicó que su objetivo es apoyar a entidades del tercer sector mediante la ejecución de proyectos que mejoren la sostenibilidad y la calidad de vida de sus beneficiarios, para que «se ayude a los que ayudan».

En esta ocasión, la AIER quiere mejorar las dependencias donde viven y conviven personas con problemas de adicción, en un entorno que promueve la recuperación de la autonomía personal y la adopción de hábitos de vida saludables.

En este inmueble, la AIER, a través de sus empresas asociadas y colaboradores, acometerá la instalación de un sistema fotovoltaico de 39 módulos de 585 Wp y un inversor de 20 kW, lo que permitirá alcanzar un autoconsumo instantáneo estimado del 50%, tras una inversión de 35.000 euros.

De esta forma, esta actuación supondrá un importante ahorro energético para la entidad, al tiempo que contribuirá a disminuir las emisiones derivadas del consumo eléctrico.

Además, el proyecto incluirá la incorporación de baterías para almacenar la energía generada por la instalación fotovoltaica, lo que permitirá a la comunidad terapéutica aprovechar la electricidad acumulada en momentos de menor producción solar y aumentar así su grado de autosuficiencia.

El proyecto contempla también un segundo hito, condicionado a la obtención de fondos, que consiste en la climatización eficiente de tres salas comunes de la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre. Todas las aportaciones económicas que se realicen para este proyecto cuentan con deducciones fiscales que suponen un incentivo adicional para los colaboradores, recordó la organización empresarial.

El proyecto de AIER surgió en 2018 con el fin de ayudar al tercer sector con los recursos de que dispone la asociación, tanto de sus socios como de sus colaboradores, que son tres: mano de obra, fondos económicos o materiales. Desde entonces, entidades como Cáritas, Apir, Banco de Alimentos, Fundación Pioneros, Cruz Roja, Asprodema y FARO se han beneficiado del apoyo de la entidad.