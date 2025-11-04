Elecciones sindicales en el patio de la Bene CC OO acusa a la Consejería de Educación de no ceder un local para los trabajadores de la subcontrata de limpieza

La Rioja Martes, 4 de noviembre 2025, 19:12

El patio exterior de la Bene ha servido este martes de inopinado local para las elecciones sindicales de la empresa de limpieza Abando, adjudicataria de ese servicio en la Consejería de Educación. Desde el sindicato CCOO denuncian la «negativa» de la Consejería a ceder un local para la realización de los comicios. La solicitud de uso de una sala «fue realizada en tiempo y forma para garantizar el desarrollo del proceso electoral en condiciones adecuadas», apuntan.

«Su lugar del trabajo es la Bene y los trabajadores tienen derecho a un espacio para celebrar las elecciones sindicales; sin embargo, aunque los hemos solicitado, nos dicen que no hay ningún local disponible», acusan los responsables de CC OO. De esta manera, ayer instalaron una urna en el patio y se produjeron las votaciones desde las 10.00 hasta las 13.30 horas, «en condiciones indignas y sin garantías mínimas para un proceso democrático».

Esta actuación «supone un obstáculo directo al ejercicio de derechos fundamentales y refleja una preocupante falta de respeto institucional hacia las trabajadoras que, día tras día, garantizan la limpieza y salubridad en el centro de trabajo», reprocha la central sindical. Desde Comsiones Obreras han exigido «una rectificación inmediata por parte de la Consejería y que se garantice el derecho a la participación democrática de las plantillas subcontratadas». La administración «no puede obstaculizar procesos electorales ni vulnerar derechos laborales básicos, especialmente cuando se trata de servicios públicos externalizados bajo su responsabilidad», concluye el sindicato.