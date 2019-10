¿Elecciones de noviembre?: «Es una estupidez, se están riendo de nosotros» TVR sale a la calle a preguntar a los ciudadanos por el 10N y su intención de acudir a las urnas LA RIOJA Logroño Miércoles, 9 octubre 2019, 17:32

La calle habla. Los ciudadanos muestran su disgusto por la nueva celebración de elecciones el próximo 10 de noviembre. TVR ha querido preguntarsles por su postura ante los comicios y las respuestas son variadas pero con sentimientos en común como el de que «se están riendo de nosotros».

«Me parece una estupidez, están jugando con nosotros», contesta una joven a la pregunta sobre qué le parece la celebración de las elecciones. «Muy mal, es un dinero gastado muy tonto», comenta una mujer. «Muy bien y si hay en enero mucho mejor, más fiesta», dice con ironía otro ciudadano.

Algunos van más allá en sus reflexiones: «Es denigrante, un pisoteo y reírse del pueblo que es quien paga al final las elecciones, hacer demagogia por no conseguir un consenso y ni tener sensibilidad, sólo quieren el poder». «Creo que deberían de pagarlo todos los políticos y quedarse sin trabajo, todos a la cola del paro como estamos la mayoría de los españoles», opina una mujer.

¿Y van a votar y a quién? Unos sí y otros no. «Yo ya he votado», dice una señora. «Hay que ir a votar», comenta una joven. «Voy a ir, porque tengo que ir. Estoy enfadada como mucha gente, pero no puedo consentir estas cosas, no votando no vamos a solucionar las cosas».

