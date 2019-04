Un ejército de solidaridad

«Aquí en La Rioja nadie pasa hambre»

El presidente de la Federación Riojana de Voluntariado Social, Emilio carreras, no es amigo de las medias tintas y por ello no le tiembla nunca el pulso ni la voz a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Directo y rotundo, deja en una sola frase, la radiografía de cómo y dónde está hoy La Rioja. «Se ha salido de la crisis en determinados aspectos, pero no podemos olvidar la cronificación de la pobreza en muchas personas a las que les va a resultar muy difícil salir de ahí.

No obstante, gracias a Dios, tienen ayudas y aquí en Logroño y en La Rioja hay gente necesitada, pero nadie pasa hambre -esos que te encuentras con el cartel de 'Necesito para comer', es todo mentira- porque en la Cocina Económica no se le cierra la puerta a nadie y, además, hay muchísimas otras entidades que reparten comida del Banco de Alimentos o ropa, como hace Cáritas, y muchas otras que también destinan parte de sus fondos en ayudas para atender las necesidades básicas e incluso pagar facturas de agua, electricidad y calefacción». Ni más ni menos.