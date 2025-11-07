Da gusto escucharle hablar, porque dice lo que siente, eso que sale desde lo más íntimo. Eduardo López-Collazo (Jovellanos, Cuba, 1969) es una de ... las voces más autorizadas en el planeta para hablar cáncer, metástasis y enfermedades infecciosas. Director científico durante una década del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), donde actualmente es coordinador del área de Respuesta Inmune, director del Grupo de Investigación de TumorInmunlogía y director científico del Biobanco, este físico nuclear, inmunólogo, doctorado en Farmacia e investigador en biomedicina ha sido definido como un hombre del Renacimiento del siglo XXI, al abarcar junto a su profesión científica otras artes, como la crítica de danza o la literatura, un campo en el que suma, junto al centenar de artículos científicos que ha rubricado, cuatro libros de divulgación científica para el gran público -sobre cáncer, VIH, sepsis, y covid- y su reciente novela, 'Narcisos'. Estos días ha estado en La Rioja, para presentar, el jueves por la tarde en Santos Ochoa, su última obra literaria e intervenir, este viernes, a las 11.00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Semana de la Ciencia de la Universidad de La Rioja (UR), con la conferencia 'Más allá de la quietud: hablemos de cáncer y metástasis'.

– Científico e investigador desde hace tres décadas, mientras muchos de sus colegas preferían no mojarse, usted pronosticaba sin reparos que esta generación verá la cura del cáncer. ¿Se atreve a hablar de fechas?

– Es una pregunta que sabía que me ibas a hacer. En aquel momento, cuando lo dije en 2019, que fue cuando publiqué el libro '¿Qué es el cáncer?' puse un pero, un 'sí no se da una hecatombe'. Y esta se dio y fue la pandemia, que ha retrasado muchísimo todo lo que estábamos haciendo en cáncer. Nosotros, mi laboratorio, publicamos justo al inicio de la pandemia un trabajo superextenso que nos costó 15 años hacerlo y casi otros cinco en publicarlo, sobre una nueva forma de entender la metástasis. Pero de inmediato tuvimos que volcarnos en el covid y dejar esa línea que no la hemos retomado hasta este año, cinco años después. Todos los que teníamos que decir algo en inmunología nos centramos en resolver un problema que era crucial, de vida y muerte, instantáneo. Eso nos ha retrasado muchísimo. De cualquier manera, como decía mi madre, todo lo que sucede conviene, y se aceleró mucho una estrategia biotecnológica para generar vacunas basadas en la tecnología ARNm, y eso seguramente en un futuro muy cercano va a dar muchas alegrías en cuanto a la prevención de algunos tipos de tumores. La ciencia ya se ha reactivado de nuevo y hoy por hoy hay muy buenas noticias a diario, fundamentalmente centradas en la inmunoterapia contra el cáncer, en dos líneas fundamentales: lo que llamamos las CAR-T, células del mismo paciente que se transforman o se reprograman para que puedan luchar contra el cáncer; o lo que llamamos inmunosupresores de inmuno check points, que serían una especie de frenos que inducen algunos tipos de cáncer en el sistema inmunitario del paciente y que, por tanto, si los inhibes quitas esos frenos y se reactiva el sistema inmunitario y lucha contra el cáncer. Esas dos líneas están muy avanzadas, pero siempre queda un problema grave, qué hacer cuando el cáncer llega a hacer metástasis, la fase final de la enfermedad donde el tumor primario está diseminado en órganos lejanos de donde sucedió, y frente a ello no hay una estrategia sólida, ese es el gran problema. Ahí es donde estamos trabajando más y lo que creemos al fin es que cuando con una teoría o con una hipótesis no se llega a ninguna solución es que probablemente la teoría no sea buena. Para acabar con algo hay que primero entenderlo muy bien y estamos postulando una nueva forma de explicar la metástasis no tanto como el viaje de una célula tumoral por el sistema circulatorio y que va a colonizar sitios lejanos, sino como una fusión entre una célula del sistema inmunitario y las células madre cancerígenas que va a generar una especie de caballo de Troya que lleva la información de un sitio a otro y es con eso contra quién hay que luchar. Ese es uno de los pasos que hay que resolver para llegar a cronificar el cáncer.

– ¿Se han perdido solo esos 5 años o realmente son más?

– No, son más. En ciencia las cosas no son lineales, no es como si hubiésemos apagado el ordenador y pudiésemos retomar todo desde ahí, sino que hay que encenderlo de nuevo y empezar a revisar todo lo que habíamos hecho, tienes que volver a pensar sobre ello y volver a poner a punto todas las cosas. Hay que volver a montarlo todo de nuevo, no se parte de cero, pero sí se necesita de nuevo poner a punto todo. Por tanto no solamente se han perdido 5 años, se han perdido muchos más.

– Entonces, aun siendo optimistas, ¿podemos tardar todavía 15, 20 o 25 años más?

– O más. O menos. Dependiendo. La historia de la ciencia nos da grandes alegrías, pero yo siempre digo que para ser científico lo que hay que hacer bien es gestionar la frustración, porque es que todos los días nos salen mal los experimentos, pero a veces hay atajos que aparecen de pronto. Contando con todo esto, ahora mismo soy incapaz de predecir la cronificación del cáncer, pero lo que sí soy es bastante optimista y quisiera decir que me gustaría soñar con decir que sí que veré aproximarme al menos esas soluciones.

– Acaba de empezar la entrevista y hemos citado ya dos veces una palabra a veces maldita y que sigue provocando terror. ¿Es lógico ese miedo aunque hayan evolucionado los tratamientos, el diagnóstico precoz y haya un mejor pronóstico y una mayor supervivencia?

– Sí, es una palabra a la que se tiene miedo y más si la acompaña el vocablo metástasis, pero gracias a la ciencia y al trabajo ingente de muchos científicos y científicas se han logrado unos avances increíbles. Pero hay que ser optimista y hay que seguir pensando que la única forma para salir de esto es invertir en ciencia, dejándonos investigar y dejándonos la puerta libre a la creatividad, porque nunca sabemos detrás de qué descubrimiento está la puerta para resolver un problema enorme. Me estoy refiriendo a esa investigación básica que está denostada, por la que no se quiere apostar y a la que nadie quiere financiar, porque en este mundo lleno de selfies, de instagramers y de youtubers todo el mundo quiere la solución para ayer de un problema y no saben que todo lo que tenemos ahora ha sido debido a descubrimientos que no se tenía ni idea de para qué servían.

– De 1 a 10, ¿qué sabemos del cáncer y, por tanto, qué porción nos queda por descubrir?

– Pues sabemos mucho y nos queda mucho. Sabemos mucho porque el conocimiento sobre el cáncer ha dado en las últimas décadas saltos enormes. Antes el cáncer se trataba solamente desde afuera, con cirugía, radioterapia y quimioterapia, que no solamente mataba a las células cancerígenas, sino a todo lo demás. Hoy por hoy, sin embargo, empezamos a tratar el cáncer desde adentro, haciendo que el sistema inmunitario nos defienda contra el cáncer y eso es la llamada inmunoterapia de la que vamos empezando a aprender muchísimo y empezamos a ver muchas más debilidades en los tumores más agresivos ¿Qué no sabemos todavía cómo funciona y es muy importante? Pues la metástasis, que es uno de los talones de Aquiles de la biomedicina actual y es una cosa que me fascina a mí.

– Entiendo que la asignatura pendiente y la llave sería entender qué le pasa al sistema inmune para no ser capaz de destruir las células malignas y a la larga no frenar esa metástasis para la que desde luego no hay nada que hacer ahora mismo?

– Exacto, y por qué, por ejemplo, terapias que funcionan para un tumor primario no funcionan cuando hay metástasis. Ahí están esas preguntas cruciales y vitales que hay que ir respondiendo.

Su investigación biomédica se centra en la actualidad en la inmunoterapia frente a la metástasis y la sepsis. E. L. C.

– Y si hablamos de las defensas de nuestro organismo debemos abordar la sepsis, otra de sus preocupaciones como investigador y divulgador, y que es la gran desconocida, pero causante de más muertes que cualquier otra enfermedad. ¿Ahí se atreve a ser también optimista?

– La sepsis es algo increíble y que siempre nos ha acompañado a la humanidad. Es, para quienes no lo sepan, cuando ante una infección el sistema inmunitario tiene una respuesta desproporcionada. Es, para que se entienda, como si tuviéramos cucaracha y para matarla utilizamos una bomba atómica. Hoy por hoy, increíblemente, la sepsis en un mundo aséptico como el que vivimos sigue siendo un problema y sigue matando a más personas que por ejemplo, los infartos de miocardio y algunos tipos de cáncer juntos. Pero sin embargo, es algo que no es popular, la sepsis es una enfermedad que no es mediática, porque mata rápidamente, en días, en horas, en semanas como mucho, y, por tanto, no existe ese sufrimiento televisivo de algunos personajes famosos ni existen organizaciones para luchar contra la sepsis. Tampoco ayuda mucho la nomenclatura, porque muchas veces decimos 'murió por un fallo multiorgánico' o 'murió por un fallo renal', pero realmente detrás de ese fallo renal había una sepsis. Mis dos sueños científicos son esos, la metástasis y la sepsis. Lo que sí sabemos hoy por hoy es que la sepsis tiene dos fases muy bien determinadas, una muy inflamatoria contra la que se ha trabajado mucho y después otra cuando el cuerpo cae en una inmunosupresión y no puede defenderse de nuevas infecciones, que es cuando ocurren la mayor cantidad de muertes. Tratando de entender eso podremos establecer primero marcadores de saber en qué momento está la persona y cómo podemos tratarlo y lograr algunas terapias. Mi equipo y yo apostamos por la inmunoterapia, es decir trasladar lo que sabemos de inmunoterapia en el cáncer a la sepsis. ¿Por qué? Porque son las mismas cosas. La mejor economista del universo es la naturaleza y utiliza mecanismos muy parecidos para cosas diferentes. En el cáncer muchas veces lo que ocurre es que el sistema inmunitario se queda exhausto, cansado, porque hay un freno, y esos frenos se llaman los checkpoints como decía antes. Pues bien, eso ocurre también en la sepsis.

– En la historia reciente hay dos episodios que han sido terroríficos, el VIH y la pandemia del SARS-CoV-2 que causó el covid. ¿Qué otros riesgos podría tener que afrontar la salud pública mundial?

– Hay cosas que son más o menos predecibles. Es decir, en cualquier momento puede haber otra zoonosis, las dos que has citado lo son, tanto el VIH como el SARS-CoV-2. Exponerse a virus a los que nosotros no estamos adaptados y que puedan saltar de una especie a otra y llegar hasta nosotros puede volver a ocurrir. Puede darse también una mutación de la gripe estacional que si llega puede ser una catástrofe, imagínate un virus que tenga hasta el 30% de mortalidad. El virus del covid-19 no tenía ni el 0,1% y mira tú lo que provocó. Eso son dos cosas muy peligrosas. Y claro, el otro gran riesgo sobre el que hay que llamar la atención es la resistencia a los antibióticos. Hay muchos más virus que bacterias y hay muchos menos antivirales que antibióticos disponibles, por eso las infecciones bacterianas han sido más fácilmente tratables desde la penicilina a todo lo que tenemos hoy. Pero mientras que los virus no son agentes vivos, las bacterias sí son microorganismos con vida y pueden desarrollar lo que llamamos resistencia y, de hecho, ya hay algunos ejemplos de bacterias ecoresistentes, montones de enfermedades de transmisión sexual que empiezan a tener resistencia a los antibióticos actuales. ¿Cuál es el peligro? Pues que de pronto aparezca una supersífilis, por ejemplo, que ponga patas arriba todo el sistema de salud mundial. Hay que tener mucha precaución con el abuso en el uso de los antibióticos porque llegará un día una superbacteria y no tendremos con que tratarla y estaremos de nuevo frente a un problemón.

– De la pesadilla que paró el mundo hace 5 años salimos en un tiempo que era impensable gracias a la ciencia. ¿Hemos aprendido algo? ¿Se ha olvidado demasiado pronto?

– Yo creo que sí hemos aprendido Y se han quedado cosas muy importantes. En ciencia se nos ha dado tecnología ARNm, la población mundial ha aprendido de inmunología. Yo creo que sí, que en eso hemos ganado. Por supuesto que el ser humano trata de olvidar, pero hemos aprendido muchísimo, por ejemplo que con una mascarilla en el metro podemos evitar la transmisión de los virus.

– Me refería también a si se nos ha olvidado demasiado pronto la necesidad de apoyo a la ciencia y a dotarla del dinero que necesita.

– Ah, eso sí, pero eso siempre. Yo creo que cuando echamos la culpa a las administraciones y a los gobiernos de cualquier tipo de signo político y de color somos injustos, porque realmente tenemos que echar la culpa a la sociedad en general. Todavía no he escuchado que alguien deje de votar a un partido o a otro porque no haya cumplido su programa con la ciencia o porque haya cerrado la consejería de ciencia después de una pandemia como ha ocurrido en algunas comunidades. El político de turno va a implementar aquellas políticas que le den más votos y eso es así. ¿Quiénes tenemos la culpa? Nosotros. Yo, por ejemplo, cada vez que voy a leer un programa electoral voy directamente al capítulo de ciencia y si no está, para mí ese partido no existe.