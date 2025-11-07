LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eduardo López-Collazo ha sido definido como un hombre del Renacimiento en el siglo XXI. E. L.C.

Eduardo López-Collazo | Investigador biomédico, divulgador científico y escritor

«La pandemia ha retrasado muchísimo, más de estos cinco años, la cura del cáncer, pero hay muy buenas noticias a diario»

El experto, optimista, destaca los avances en inmunoterapia «de la que vamos empezando a aprender muchísimo y a ver muchas más debilidades en los tumores más agresivos»

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:06

Comenta

Da gusto escucharle hablar, porque dice lo que siente, eso que sale desde lo más íntimo. Eduardo López-Collazo (Jovellanos, Cuba, 1969) es una de ... las voces más autorizadas en el planeta para hablar cáncer, metástasis y enfermedades infecciosas. Director científico durante una década del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), donde actualmente es coordinador del área de Respuesta Inmune, director del Grupo de Investigación de TumorInmunlogía y director científico del Biobanco, este físico nuclear, inmunólogo, doctorado en Farmacia e investigador en biomedicina ha sido definido como un hombre del Renacimiento del siglo XXI, al abarcar junto a su profesión científica otras artes, como la crítica de danza o la literatura, un campo en el que suma, junto al centenar de artículos científicos que ha rubricado, cuatro libros de divulgación científica para el gran público -sobre cáncer, VIH, sepsis, y covid- y su reciente novela, 'Narcisos'. Estos días ha estado en La Rioja, para presentar, el jueves por la tarde en Santos Ochoa, su última obra literaria e intervenir, este viernes, a las 11.00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Semana de la Ciencia de la Universidad de La Rioja (UR), con la conferencia 'Más allá de la quietud: hablemos de cáncer y metástasis'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  2. 2

    Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»
  3. 3

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  4. 4 Logroño, atacada por el Demogorgon
  5. 5

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio
  6. 6 Vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido»
  7. 7 García Carrión, ¿interesada en Faustino y Bilbaínas?
  8. 8 Detenidas cinco personas por robar a una empresa de Nájera material de baño y construcción
  9. 9 Fausto Cambero y Rita Beltrán pugnarán por la presidencia del Partido Riojano
  10. 10

    Pintadas con insultos en la casa de los perros de Morales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «La pandemia ha retrasado muchísimo, más de estos cinco años, la cura del cáncer, pero hay muy buenas noticias a diario»

«La pandemia ha retrasado muchísimo, más de estos cinco años, la cura del cáncer, pero hay muy buenas noticias a diario»