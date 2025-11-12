Madis Pödra, ecólogo y conservacionista, llegó desde Estonia a España en 2007 para convertirse en uno de los hombres al servicio de la lucha contra ... la extinción del visón europeo, que parecía irremediable. Desde entonces ha participado en varios proyectos en nuestra comunidad y su experiencia arroja algo de luz, un mensaje optimista sobre la conservación de la especie gracias a la contención de su principal enemigo, el visón americano. Esta tarde, en la Biblioteca de La Rioja a las 19.30 horas, ofrece una charla sobre este asunto organizada por Ecologistas en Acción.

– El último censo del Ministerio cifraba en 142 ejemplares la población de visones europeos en todo el país, ¿estamos a tiempo de revertir la extinción?

– El visión europeo está en peligro crítico, no solamente a nivel español, en todo el continente. Estas estimaciones nos dicen que la situación es peor de lo que esperamos, pero sí que hay posibilidades de salvarlo, por supuesto, pero depende de muchos factores y deben realizarse grandes esfuerzos.

– ¿Cómo ha llegado la especie a esta situación?

– Las amenazas han variado a lo largo del tiempo y en distintas parte de Europa. Hace unos cien años, por ejemplo, en el territorio de la antigua Unión Soviética, la caza fue intensiva por el valor de su pelo, llegaron a vaciarse regiones enteras. En Europa occidental han influido más las modificaciones humanas en el paisaje y la introducción del visón americano. Este se estableció en granjas, pero algunos se escaparon y otros fueron liberados, muchas veces con buenas intenciones pero con consecuencias graves. El visón europeo y el americano comparten hábitat, pero el invasor es más grande y fuerte y desplaza al autóctono de manera muy rápida.

– ¿Con poblaciones tan pequeñas pueden aparecer problemas de endogamia?

– Es una amenaza pero no es la principal, la baja diversidad genética aparece a largo plazo. Sí que es más relevante que al ser pocos, cualquier individuo tiene muchísimo valor y cuando se da un mal año, en el que mueren varias hembras reproductoras, afecta.

– Habla también de la degradación de sus hábitats.

– La vida del visón está ligada al agua, a los ríos, arroyos, canales... En los afluentes de la cuenca del Ebro encuentra un hábitat favorable, tiene suficiente comida y sotos naturales para refugiarse, como ocurre en los de La Rioja. Si en un río no hay visones es que algo ocurre, nos dice que no lo tratamos demasiado bien, sea por destrucción directa, con máquinas, limpieza de orillas o contaminación, o por otras actividades que influyen en el entorno: si se trata de una zona de baño, si van mascotas, si existe pesca ilegal...

– Lleva trabajando muchos años en La Rioja y otras comunidades, ¿cómo ha vivido este declive?

– Si trabajas con una especie que está en peligro crítico existen pocas alegrías, pero algunas sí que tienes. Hemos visto que técnicamente es posible evitar la invasión del visión americano y mantener, o incluso recuperar, la población del europeo en las zonas donde está.

– ¿Qué estrategias se siguen o se pueden llevar a cabo para mirar al futuro con optimismo?

– En primer lugar debemos conservar lo que tenemos, no perderlo es la prioridad y para hacerlo hay que mantener esta parte de la cuenca del Ebro libre del visón americano, algo que se está consiguiendo con el apoyo del Ministerio y las comunidades. También se está trabajando en las zonas limítrofes para que no lleguen y vuelvan a colonizar. Hace unos diez años, el visón americano ocupaba unos 400 kilómetros de ríos en La Rioja y Álava y se consiguió eliminar con un trabajo extraordinario del proyecto LIFE Lutreola. Sin ello, quizá el visón europeo ya estaría extinguido. Pero no debemos relajarnos, es una lucha continua porque todos los años vuelven a aparecer individuos que llegan desde otras zonas.

– ¿Qué expectativas le genera el centro de cría del visón que se pondrá en marcha en Finca Ribavellosa (Almarza de Cameros)?

– Todo el mundo que está trabajando con la especie tiene mucha ilusión porque hace falta un centro como este, con un número alto de ejemplares para superar los problemas genéticos y que puedan reproducirse en cifras suficientes como para poder liberar al medio.

– ¿Cómo están funcionando los programas de liberación de ejemplares criados en cautividad?

– Precisamente con ello se ha conseguido que la población de visón europeo haya aumentado un poco, e incluso, mediante estudios genéticos, hemos constatado que visones liberados han llegado a criar y se han cruzado con ejemplares silvestres. Es una buena señal pero es un camino largo, los proyectos de refuerzo poblacional no dan resultados de un día para otro. Además, no solo estamos liberando, se trata de mucha investigación ligada a estos programas porque las decisiones a tomar no son fáciles: cuándo hay que liberar, cuándo parar, cómo conseguir información... El mayor problema no es la climatización de los individuos liberados, que es buena, la cuestión es centrarse en las amenazas, como la presencia del visón americano. Su erradicación nos ofreció la posibilidad para hacer liberaciones de ejemplares en cautividad, ahora sí tiene sentido, y aunque no podemos hablar de situación favorable, sigue siendo crítica, quiero pensar que hemos pasado lo peor.

– En España, la recuperación del lince ha sido un éxito, ¿veremos algo así con el visón europeo?

– Es un gran ejemplo de trabajo bien hecho y nos levanta un poco la moral, vemos que es posible, pero la situación es diferente porque una gran parte de España está colonizada por el visón americano. Pero el Ministerio está dedicando muchos esfuerzos a erradicarlo y quiero pensar que todo el trabajo da frutos. Yo estuve en España por primera vez en 2003 en un congreso y compañeros de Rusia y Bielorrusia, grandes expertos, vieron el mapa con la distribución del visón europeo en la península y dijeron que aquí no iba a durar más de diez o quince años, y seguimos.