Madis Pödra realizando labores de radioseguimiento de un ejemplar en Aragón. LR

Madis Pödra

Ecólogo y conservacionista

«Hemos visto que es posible recuperar las poblaciones de visón europeo»

El estonio, que ha trabajado en varios proyectos en la región, destaca la importancia de mantener La Rioja libre del invasor visón americano

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:22

Madis Pödra, ecólogo y conservacionista, llegó desde Estonia a España en 2007 para convertirse en uno de los hombres al servicio de la lucha contra ... la extinción del visón europeo, que parecía irremediable. Desde entonces ha participado en varios proyectos en nuestra comunidad y su experiencia arroja algo de luz, un mensaje optimista sobre la conservación de la especie gracias a la contención de su principal enemigo, el visón americano. Esta tarde, en la Biblioteca de La Rioja a las 19.30 horas, ofrece una charla sobre este asunto organizada por Ecologistas en Acción.

