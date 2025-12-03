Los ecologistas defienden al lobo como «la mejor solución» para frenar la peste porcina Frente a la apertura de la veda para la caza del lobo en La Rioja, Ecologistas en Acción cuestiona si «¿no sería más oportuno no matar a un depredador que incluye en su dieta a los jabalíes, en muchas ocasiones ejemplares enfermos o debilitados?»

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:46

La asociación Ecologistas en Acción en La Rioja ha defendido al lobo como «la mejor solución para frenar a jabalí» y ayudar a frenar la expansión de la peste porcina africana. Los ecologistas señalan que, frente a las medidas anunciadas por el Gobierno de La Rioja, como intensificar la caza de jabalíes, el lobo puede ser «una solución al crecimiento incontrolado de estos animales».

En base un estudio de investigadores de la Universidad de Valladolid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desarrollado en el noroeste de España y publicado en el 2024 por la plataforma SpringerLink, los ecologistas manifiestan «la dificultad de que los modelos actuales de caza recreativa reduzcan de manera efectiva de población de ciervos, corzos y jabalíes a escala regional y, por tanto, las repercusiones que dicha abundancia puede originar por daños socioeconómicos y trasmisión de enfermedades al ganado doméstico o accidentes de tráfico«. «El estudio ve al lobo como una solución al crecimiento incontrolado de estos animales. Entre sus conclusiones está la recomendación de integrar, junto con la caza recreativa, otras formas de limitar de manera eficiente este crecimiento permitiendo el aumento poblacional de grandes depredadores como es el lobo», expone Ecologistas en Acción.

La paradoja es que, coincidiendo con la aparición del brote de peste porcina africana en Barcelona, la confirmación de nueve jabalíes muertos por esta enfermedad y la solicitud de la Generalitat de Cataluña de ayuda a la UME para intensificar la caza de estos animales silvestres, el Ejecutivo riojano ha autorizado abatir los primeros lobos en la Reserva Regional de Caza, si bien no ha trascendido que se haya logrado capturar ninguno, por el momento. Para Ecologistas en Acción, la autorización de cazar lobos en La Rioja es «ilegal» porque supone que se haya modificado el Plan Técnico de Caza «sin procedimiento alguno y sin transparencia ni participación pública de ningún tipo, vulnerando la legislación de procedimiento administrativo». Y ahora los ecologistas subrayan que el lobo, como depredador, contribuye positivamente al control poblacional de los jabalíes.

«El estudio detalla que la mortalidad natural por depredación podría promoverse mediante la protección de los superdepredadores, pero el manejo letal de estos, a menudo basado en presiones sociopolíticas en lugar de en los niveles de daño, puede entrar en conflicto con la estrategia para mitigar el impacto de los ungulados», señala Ecologistas en Acción. Frente a la apertura de la veda para la caza del lobo en La Rioja los ecologistas cuestionan si «¿no sería más oportuno no matar un animal como el lobo que incluye en su dieta a los jabalíes, depredando en muchas ocasiones ejemplares enfermos o debilitados y con ello ayudando a frenar la propagación de individuos que podrían transmitir la peste porcina africana?».