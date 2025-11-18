Ecologistas en Acción recurrirá la desestimación de las medidas cautelares contra la caza del lobo El Defensor del Pueblo justifica que recibió 279 escritos sobre el depredador y consideró que «plantear la desprotección de esta especie a través de la Ley de Desperdicio Alimentario suscita dudas de constitucionalidad»

Diego Marín A. Logroño Martes, 18 de noviembre 2025, 10:48 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción en La Rioja lamenta que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) haya rechazado las medidas cautelares solicitadas contra la caza del lobo «cuatro meses después de su solicitud» y anuncia que interpondrá un recurso de reposición contra esta decisión. La asociación, a través de la plataforma Fondo para la Protección del Lobo Ibérico (FPLI) que integran casi 60 entidades ecologistas, presentó el pasado mes de julio un recurso contencioso-administrativo contra la órdenes de caza de La Rioja, en las que se autorizaba abatir al depredador, y reclamó medidas cautelares mientras se resolvía el trámite judicial. El FPLI solicitó la suspensión cautelar de los preceptos que permitían la caza del lobo en la región «para evitar que se diera muerte a ejemplares a su amparo de modo que se consolidase su estado de conservación desfavorable o se agravase su estado de conservación». El TSJR dio a conocer este lunes que desestimaba esta petición de medidas cautelares porque las órdenes del Gobierno de La Rioja «autorizan la caza del lobo pero no implican que se pueda en la actualidad, ya que se determinará en los correspondientes planes técnicos, que aún están por publicarse».

Para Ecologistas en Acción, «independientemente de la necesidad de elaborar planes técnicos de caza, se abre la posibilidad de que pueda cazarse la especie sin esperar a la resolución definitiva del recurso». «Imaginemos que se elaboran los planes, se comienzan a matar lobos y posteriormente se dicta sentencia en contra de la consideración del lobo como especie cazable, se habría originado un perjuicio evidente a la especie que es irreparable. Los animales muertos no pueden volver a recuperarse. El objetivo de las medidas cautelares es prevenir un daño mayor», exponen los ecologistas, que recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sí aceptó las medidas cautelares solicitadas y paralizó la autorización para cazar lobos. Sara González, abogada del FPLI, recuerda que la ley por la que se desprotegió al lobo en España se encuentra recurrida por el Defensor del Pueblo, por lo que «no parece muy oportuno adelantarse al dictado del Tribunal Constitucional, abriendo la posibilidad de su caza».

Ampliar Lobo avistado en Viniegra de Abajo en 2024. Nieves Sainz

«¿Será simple casualidad?»

De hecho, Ángel Gabilondo compareció este lunes en el Congreso de los Diputados ante la comisión mixta para explicar por qué ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que afectaron al nivel de protección del lobo. El Defensor del Pueblo justificó que recibió 279 escritos sobre el lobo y consideró que «plantear la desprotección de esta especie a través de la Ley de Desperdicio Alimentario suscita dudas de constitucionalidad».

Además, Ecologistas en Acción señala que el pasado 14 de noviembre la consejera del Gobierno de La Rioja Noemí Manzanos, anunció que «en breve» autorizará la caza del lobo en la comunidad y, tres días después, el TSJR anunció que desestimaba las medidas cautelares solicitadas: «¿Será simple casualidad?», se preguntan. «Nos negamos a pensar que la consejera disponía de información privilegiada sobre el contenido del auto judicial antes de que los recurrentes tuvieran conocimiento del mismo», añaden los ecologistas. Cabe recordar que semanas atrás el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico presentó una recusación judicial contra la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por ser hermana del jefe de Servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca del Gobierno de La Rioja.