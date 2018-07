El duro retorno de los expatriados El doctor en Historia Pablo Aguirre Herrainz. :: P.A.H. Pablo Aguirre recibe el Premio Miguel Artola a la Mejor Tesis por su trabajo sobre la vuelta a España de los exiliados DIEGO MARÍN A. Sábado, 21 julio 2018, 10:47

El logroñés Pablo Aguirre Herrainz es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza y a sus 28 años imparte clases en la Universidad Popular de la capital aragonesa. Hace un año que defendió su tesis '¿Un regreso imposible? Expatriación y retorno desde el exilio republicano' y ahora la Asociación de Historia Contemporánea le acaba de conceder el Premio Miguel Artola para Tesis Doctorales.

«En mi mejor previsión o fantasía esperaba un accésit, así que creo que aún no he tocado suelo del salto que di cuando me comunicaron que había ganado el premio», confiesa Pablo Aguirre, quien da fe de que el trabajo del doctorando es arduo: «Yo he tenido el privilegio de estar becado, y eso marca la diferencia, pero eres tu propio jefe, a veces te ves perdido y no distingues entre días de trabajo y descanso. Además, la fase final es lo más duro, un encierro del que tratas de salir vivo». Valga como ejemplo que Aguirre llegó a realizar 13.000 fotografías en un solo archivo consultado, material que después debía repasar.

En concreto, la tesis de Pablo Aguirre aborda el proceso de retorno de los exiliados españoles, sobre todo desde Francia, de 1939 hasta la muerte de Franco, por «la necesidad que había de regresar y, lo más innovador, cómo se produjo no sólo materialmente sino, también, psicológicamente, ya que para algunos continuó siendo un problema después de haber vuelto a España».

Algunos regresados se encontraron un país que no reconocían ni política ni socialmente. «Faltaba libertad, por eso muchos no querían volver y los que regresaron no estaban a gusto porque no contaban con los mismos lazos familiares, todo había cambiado», explica Aguirre, quien también señala el 'destape' como elemento distorsionador: «A algunos les impactó muchísimo porque, después de varios años, cambiaron las relaciones y la moral». Y en lo práctico y material, muchos necesitaban una casa y un trabajo que ya no tenían.

Vocación familiar

Pablo es hijo de Jesús Vicente Aguirre, popular cantautor riojano y autor de varias investigaciones sobre la Guerra Civil en La Rioja. «Hay una vocación familiar por la Historia, pero yo he tratado el tema de forma más genérica y a escala nacional, mientras que mi padre ha sido más concreto, de nombres y apellidos», declara Pablo. Es más, su cronología ha sido muy amplia, «algo que se recomienda muy poco, pero no había que demostrar nada a nadie y era un tema poco trabajado, así que tocaba empezar por el principio».