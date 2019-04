Duquesa de la derrota

«La encuesta real es que la que arrojan los resultados de las elecciones«, decía sobre las 20.45 horas el secretario general del PP, Teodoro García Egea... Y las urnas están hablado. El PP de La Rioja, en el primer ciclo de José Ignacio Ceniceros como presidente, está sufriendo su primera derrota electoral, sin anestesia, en treinta años. Los populares se lo temían, pero no por esperado, el revés está siendo menos duro.

Ceniceros y su guardia de corps (la secretaria general, María Martín, y el coordinador general, Diego Bengoa) siguen el angustioso escrutinio de los votos, en la sede de Duquesa de la Victoria, mientras hasta el Círculo Logroñés van llegando los apoderados, interventores, simpatizantes. También los candidatos. Todos, menos la cabeza de lista al Congreso, Cuca Gamarra,a esta hora única diputada asegurada en el Parlamento nacional parael PP de La Rioja, quien se ha desplazado a Madrid para seguir la noche electoral junto al resto de la dirección nacional del partido que lidera Pablo Casado en su calidad de vicesecretaria de Política Social.

Así que esta noche Gamarra no pasará por el amargo trance de salir en la rueda de prensa que Ceniceros ofrecerá junto a la candidata popular al Senado, Ana Lourdes González. Una comparecencia que solo se producirá una vez que lo haga a nivel nacional Casado y que se puede anticipar que será dolorosa pues el PP pierde su hegemonía política en la comunidad.

A esta hora, por la sala de prensa del PP de La Rioja no ha aparecido ningún responsable orgánico del partido ni representante en el Gobierno regional o en los ayuntamientos. No es de extrañar: los colores de cuadro no pintan azul. El descalabro en la región está siendo sumo. La desolación se presume mayor. Y en la acera de enfrente de Duquesa de la Victoria, más bien de la 'derrota', en los exteriores del Círculo Logroñés no hay ningún movimiento.