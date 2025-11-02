Un consumo a prueba de golpes... policiales

Operación de la Guardia Civil en Calahorra contra el tráfico de 'speed' en 2024.

La pasada semana, la Guardia Civil presentó públicamente los resultados de la denominada operación 'Edmar', que se cerró con dos detenciones y el desmantelamiento de una vivienda de Alfaro que, según los responsables de la investigación, se había convertido en un «santuario» del 'speed' a la que acudían consumidores y traficantes.

Los agentes sacaron del mercado negro algo más de 12 kilos de esta sustancia (valorada en 564.000 euros), que en esa casa era distribuida, pero que también era adulterada para generar todavía más beneficio. «Se ha conseguido cortar de raíz el flujo de ingentes cantidades de speed en La Rioja Baja y la Ribera de Navarra, zonas donde esta sustancia había experimentado un preocupante incremento en los últimos meses», explicó el portavoz de la Benemérita ese día.

No se trata de una operación aislada. En los últimos años las fuerzas de seguridad han protagonizado diversos golpes contra distintas personas o grupos organizados que vendían esta y otras sustancias en pequeñas y grandes cantidades. Incluso se descubrió en 2023 un laboratorio que podía fabricar 150 kilos de 'speed' mensuales de una banda que se había hecho fuerte en Autol, Arrúbal y Agoncillo.

Y la intercepción de un coche con nueve kilos de 'speed' en Calahorra permitió, en agosto de 2023, dar uno de los golpes más duros al narcotráfico en el norte de España con la aprehensión de 12 kilos de anfetamina, 58 de cocaína, 176 de marihuana, armas... A lo largo de estos años también se han desmantelado puntos de venta y clanes familiares en varias localidades de La Rioja Baja, Media y Alta, porque este derivado de la anfetamina se encuentra por toda la comunidad.

Se trata de grandes operativos que copan titulares, pero diariamente y a pie de calle los agentes identifican a consumidores, realizan decomisos o sancionan a pequeños traficantes que han hecho del menudeo de 'speed' (y de otras drogas) su forma de vida. Muchas veces de esos hilos se tira para devanar la siempre oscura madeja del narco.

Las grandes operaciones requieren de meses de investigación, análisis de datos y laboriosos seguimientos

Una red que tampoco sabe de fronteras y que mantiene conexiones estrechas entre el País Vasco, La Rioja y Navarra, especialmente en la zona de la Ribera, principales zonas consumidoras de esta sustancia en España. Tanto es así que algunos de estos grandes operativos han sido coordinado entre diversos cuerpos policiales debido a la extensión de los tentáculos.

Desde la Guardia Civil se explica que durante todo el año se mantiene una vigilancia del narcotráfico en la comunidad y que las grandes operaciones requieren de meses de investigación, análisis de datos y laboriosos seguimientos. Porque las organizaciones criminales son cada vez más precavidas y tratan de pasar desapercibidas. Pero el discreto trabajo policial, a la larga, suele dar frutos.

Y las bandas caen, aunque pronto hay otros dispuestos a dar el paso y jugársela (la anfetamina es una sustancia considerada como droga que causa graves daños a la salud, lo que suele llevar aparejadas penas de cárcel). Así que, a pesar de la presión policial y judicial, el consumo persiste.

