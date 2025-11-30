El pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Logroño informó de que, tras una década de balances negativos, este año la ciudad había registrado ... más aperturas de tiendas que cierres. La tendencia, actualmente, parece haberse revertido, según indica Fernando Cortezón Fernández (Logroño, 1973), presidente de la Federación de Empresas de Comercio integrada en la FER y director general de Escala Papelería Técnica, en Logroño. Hablamos con él en el fin de semana del 'Black Friday'.

– ¿El comercio local es un negocio rentable actualmente?

– Yo creo que sí. Los comerciantes somos empresarios y buscamos la rentabilidad. Es verdad que habrá habido momentos en que haya sido más rentable y habrá fórmulas comerciales que no lo estén resultando tanto pero, lógicamente, la aspiración de los comerciantes es que su tienda sea productiva porque, si no, cómo pagas salarios, proveedores, alquileres, energía… Sí es verdad que desde hace tres décadas el sector está sufriendo los envites de diferentes fórmulas comerciales que nos van quitando cuota de mercado, presencia y rentabilidad. Antes con los centros comerciales (hay que recordar que tenemos tres en el área metropolitana), que han sido un desastre para el comercio tradicional y para ellos mismos, porque hay muchos locales vacíos en ellos, y ahora, la competencia por internet es bestial, que no tiene el coste de la presencialidad en las calles, de personal…

– Habitualmente se habla de los centros comerciales, las franquicias, internet… y no de lo caros que son los alquileres como una de las principales dificultades del comercio, ¿no es así?

– Sí, creo que los locales son caros. Portales y la plaza del Mercado, que han sido el centro comercial de Logroño, de donde salieron las grandes firmas logroñesas, ahora se están convirtiendo en hostelería porque esta sí es capaz de pagar esos precios tan elevados. Sin embargo, el comercio que arranca lo hace en una calle paralela como Hermanos Moroy, en fórmulas más pequeñas, de autoempleo. El drama de que desaparezca el comercio, aparte de económico y social, es estético porque ves ciudades como Logroño con muchos locales cerrados, lo que es un empobrecimiento para la sociedad.

– De la misma manera que se habla de que los pisos turísticos influyen en el precio de la vivienda, la presencia de franquicias también interviene en el de los locales comerciales, ¿no?

– Sin duda. Creo que las fórmulas empresariales se basan en ser cada vez más grandes para tener más capacidad de negociación, más posibilidad de marketing, de compraventa en internet… Pero siempre ha sido así. A quien tiene un local le interesa alquilarlo lo más caro que pueda.

LAS GRANDES MARCAS «Una franquicia no me parece mal, pero los empleados deben tener las mismas condiciones»

– ¿Las instituciones no pueden hacer algo para evitar que calles como la Gran Vía, San Antón y Portales ya sean similares, por las franquicias, a las del centro de otras ciudades?

– Sí, pero yo no creo que haya que intervenir los mercados. Sí creo que tiene que haber unas condiciones iguales para todos. Si viene una franquicia y abre un local no me parece mal, pero los empleados deben tener las mismas condiciones que en La Rioja, someterse al mismo convenio.

– En el equilibrio entre rentabilidad, calidad y buen precio, ¿el comercio local debe sacrificar algo?

– De esa ecuación lo que se tiende a sacrificar es la rentabilidad. El comercio riojano ha sido excelente siempre, y además competitivo. Cuando compro en Logroño y luego veo los precios en internet pienso que se venden cosas exclusivas a un precio competitivo, bien de calidad y que se genera empleo y pagan una renta que puede ser a mi tía o a mi vecino. En fin, como consumidores debería de ser nuestra primera opción. Entiendo que han cambiado los hábitos de consumo, que hay cosas muy cómodas de hacer por internet, incluso que hay cosas que ya solo las puedes encontrar ahí, pero comprar en el comercio local es muy sostenible medioambiental y tributariamente porque todo lo que haces aquí genera empleo, paga rentas, impuestos… así que nos beneficiamos todos. Si todos comprásemos en internet no se generarían impuestos a través del comercio y no redundaría en nada.

– Pero la realidad es que la gente compra en internet, es el deseo frente a la realidad, ¿no cree?

– La realidad es esa. Como ciudadanos tenemos nuestros derechos pero realmente lo que somos es consumidores y debemos empoderarnos, decir: «Yo quiero gastar mi dinero de la manera que más me redunde y convenga». Si lo analizamos con cariño podríamos hacer más compras en el comercio local, sería mucho más positivo para todos. El pequeño comercio debe tener las mismas oportunidades que todos, que le graven los mismos impuestos, que le afecte las mismas condiciones y ya se buscará la vida para ser competitivo.

TRABAJADORES El comercio siempre ha sido un sector que ha empleado a mujeres y jóvenes

– Cierto es que, tras años de balances negativos entre cierres y aperturas en Logroño, en este 2025, según el Ayuntamiento, parece que es positivo. ¿Es una tendencia o un espejismo?

– No lo sé, pero las tendencias tienen un final. Creo que el comercio ha ido ajustándose. Me han pasado datos de la Cámara de Comercio en los que, al mes de octubre, hay 19 comercios menos en Logroño que el año pasado. En esta última parte del año, en Navidad, es en la que más altas se producen, así que veremos cómo acaba el resultado. Pero, sin duda, la gente se va jubilando y va cerrando sus negocios. Asistir a una reversión de la tendencia destructiva sería genial para todos porque significaría que nuestras calles están más bonitas, que nuestro medio ambiente sufre menos y que nuestros empleos son mejores.

– La mayoría de quienes emprenden un negocio en la actualidad son mujeres y extranjeros. ¿Hay un porqué?

– Con respecto a los extranjeros no sé pero, sin duda, el comercio siempre ha sido un sector que ha empleado mayoritariamente a las mujeres. También a los jóvenes, que actualmente sufren severamente el desempleo. Por eso creo que es importante conservarlo. Generar empleo en esos sectores nos llena de satisfacción porque son las partes de la sociedad más desfavorecidas. Y, con respecto a los extranjeros, la verdad es que llevamos unos años en que chinos y paquistaníes abren mucho comercio. Pero es una tendencia global y mundial, da igual a qué capital vayas, europea o mundial, que te encuentras chinos y paquistaníes ejerciendo el comercio.

Ampliar Fernando Cortezón posa delante de la plaza de Abastos de Logroño. Irena Jadraque/Sadé Visual

'Black Friday' e internet

– Si tuviera que abrir ahora mismo un comercio en Logroño, ¿qué tienda sería?

– Qué preguntita... No sé qué decir. Lo abriría como los están abriendo la gente ahora, con una fórmula exclusiva, de pocos metros, con cosas que no se encuentran en internet. Creo que un comerciante que abra una tienda ahora debe tener dimensión en redes sociales, lo que te permite que desde tu tienda te puedas dirigir a un público amplio. No sabría decir sobre qué lo abriría. Soy papelero y no abriría una papelería. La que tenemos nosotros lleva 40 años, tiene unos clientes y las inversiones hechas, pero empezar un negocio alquilando o comprando el local, adelantando el dinero del 'stock' y todo eso ahora me parece un riesgo en el sector de la papelería. Hay fórmulas más reducidas, ágiles, concretas, que estoy seguro de que a la gente le permiten vivir de maravilla y pagar sus impuestos, irse de vacaciones y, bueno, si además tienes otro horario... Porque las tiendas son muy esclavas, muchas veces se nos exige estar 24 horas abiertas, pero bueno, en estos formatos más especiales puedes abrir un sábado o un domingo y entre semana, es todo más flexible.

– ¿Promociones como el 'Black Friday' benefician al comercio local o se ve obligado a participar?

– Es una cosa que viene impuesta por las grandes superficies e internet. Creo que Logroño fue la primera ciudad que se sumó al 'Black Friday', pero porque los comerciantes queremos ser competitivos. No queremos permanecer ajenos, estamos en el mercado y ofrecer a nuestros clientes lo mejor que podemos en cuanto a precios, calidades y seguridad, por eso nos vemos sumidos en esta ola. La verdad es que, si lo analizas, siempre estamos en una especie de promoción gigante en el textil. Este verano el Ministerio de Consumo impuso unas multas bastante considerables a ocho operadores de internet porque habían subido los precios al principio y los habían bajado en el 'Black Friday'. Igual han pagado 400.000 euros de multa, así que ¿cuánto habrán podido ganar engañándonos a los clientes?

HORARIOS «Las tiendas son muy esclavas, muchas veces se nos exige estar 24 horas abiertas»

– ¿Las instituciones públicas hacen lo suficiente para proteger y ayudar al comercio local? Este año el Ayuntamiento de Logroño inauguró unos tótems digitales para promocionar el comercio local y el primer anuncio que mostraron fue de Amazon...

– Nosotros hemos protestado enérgicamente contra eso. Creemos que es tener muy poca sensibilidad. Creo que como se licitó y como se obtuvieron fondos europeos fue para que estén dedicados a publicitar el pequeño comercio y, hasta la fecha, no he visto nada de eso en los tótems. El comercio necesita unas acciones que sean profundas, fruto de una estrategia consensuada, que tenga el objetivo de mejorar, y a veces no se dan, se hacen acciones individuales, zonales, que a mí, en ocasiones, no me gustan.

COMPRAS EN INTERNET «Si lo analizamos con cariño podríamos hacer más compras en el comercio local»

– ¿Es, a día de hoy, la compra 'on line' el gran enemigo del comercio local?

– Las compras por internet son algo que ni siquiera está regulado ni legislado. ¿Dónde paga esta gente impuestos, qué tipo de contrataciones hace, cómo hacen subcontrataciones? Es una locura. No tenemos la certeza de que estemos jugando con las mismas armas, que es lo que pedimos.

– Uno de los grandes pulmones comerciales que ha tenido Logroño ha sido el paseo de las Cien Tiendas, que lleva años en declive. ¿Cree que las viviendas de Maristas van a contribuir a la revitalización de la zona?

– Sin duda. El tráfico de personas, que haya vida, es genial. Incluso la residencia de estudiantes va a contribuir. Todo eso trae nuevos clientes. Y que la gente pueda bajar de su casa y tenga comercios disponibles hace que todo mejore.