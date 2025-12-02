Dos millones en ayudas para los riojanos que compren un vehículo a motor Los beneficiarios con 41 años o más deberán acreditar la baja definitiva de un automóvil con una antigüedad mínima de diez años

El Boletín Oficial deLa Rioja publica hoy una orden de ayudas dirigidas a las personas empadronadas en la comunidad autónoma que adquieran un vehículo de motor. Según informó el consejero portavoz, Alfonso Domínguez, esta línea de subvenciones, que gestionará la ADER, estará dotada con dos millones de euros.

Tal y como señala el Ejecutivo, «los ciudadanos interesados deberán acudir a un establecimiento adherido a este nuevo plan del Gobierno de La Rioja y manifestar su deseo de adquirir un vehículo susceptible de ser subvencionado». Será el propio concesionario el que ponga a disposición del cliente los formularios necesarios y el que presentará de forma telemática la solicitud. La ADER comprobará entonces que el beneficiario cumple los requisitos y que existe disponibilidad de crédito.

Para disfrutar de la ayuda, los candidatos que tengan 41 años o más deberán cumplir un requisito adicional. Tendrán que acreditar la baja definitiva en circulación de un vehículo en el Registro de la Dirección General de Tráfico. El turismo destinado a chatarra deberá ser titular de la persona beneficiaria, estar matriculado en España y tener una antigüedad de por lo menos diez años. Asimismo, la orden recoge que no se subvencionará la adquisición de más de un vehículo por persona. Tanto el importe subvencionable como el plazo de solicitud se detallarán en la convocatoria.

En una orden similar aprobada en el ejercicio pasado, a los beneficiarios no se les exigía residir en La Rioja, lo que provocó numerosas críticas. «La ayuda anterior era para los concesionarios a fin de responder a las peticiones del sector, pero esta se dirige directamente a los ciudadanos», explicó el consejero Domínguez.

