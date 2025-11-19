Dos investigadores del CIBIR desarrollan vacunas contra el cáncer Tom Raju y Srdan Tadic aportan, en sus tesis, conocimientos científicos de alto valor que podrán contribuir al desarrollo de terapias más eficaces y menos invasivas

Los investigadores del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (Cibir) Tom Raju y Srdan Tadic han obtenido el grado de doctores por la Universidad de La Rioja (UR) por la defensa de sus tesis centradas en el desarrollo de vacunas contra el cáncer.

Los hallazgos de las dos tesis doctorales aportan conocimiento científico de alto valor añadido que podría contribuir al desarrollo de terapias más eficaces y menos invasivas frente a distintos tipos de patologías oncológicas. Así lo ha destacado el Gobierno riojano en una nota de prensa.

La tesis de Tom Raju se ha centrado en el diseño de una vacuna oral de ADN dirigida contra un péptido implicado en la formación de vasos sanguíneos en los tumores (PAMP).

A través de modelos experimentales de melanoma, el investigador ha observado una respuesta inmune significativa y una reducción de la angiogénesis tumoral, es decir, de la creación de nuevos vasos que permiten al tumor crecer y diseminarse. La vacuna ha permitido identificar nuevas funciones del péptido PAMP relacionadas con la proliferación celular y la modulación del sistema inmunitario.

El trabajo de este investigador contribuye a ampliar la comprensión sobre cómo determinadas moléculas que favorecen la formación de vasos sanguíneos también pueden influir en el comportamiento del sistema inmunitario dentro del entorno tumoral.

Este enfoque abre la puerta al desarrollo de vacunas personalizadas o combinadas con otras terapias oncológicas, con el objetivo de potenciar la respuesta inmunitaria del organismo frente al cáncer.

Menos metástasis

Por su parte, Srdan Tadic ha desarrollado una vacuna de ARN mensajero frente a la adrenomedulina, una proteína clave en la angiogénesis y el crecimiento de los tumores. En su caso, el tratamiento experimental ha logrado reducir tanto el número de metástasis pulmonares como el tamaño de los tumores cutáneos, sin afectar a la formación normal de vasos sanguíneos en tejidos sanos.

Además, la tesis de Tadic destaca por el uso de nanopartículas lipídicas para transportar el ARN mensajero, una tecnología similar a la empleada en las vacunas contra la covid-19, permite empaquetar de forma eficaz el material genético para que pueda ser descifrado por las células diana.

La capacidad de inducir una respuesta inmunitaria específica contra la adrenomedulina demuestra la viabilidad de emplear vacunas basadas en ARN en oncología.