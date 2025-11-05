LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Recepción de oliva en la Almazara Riojana de Aldeanueva de Ebro y primer 'zumo' de aceituna AOVE Virgen Extra sin filtrar. ALMAZARA RIOJANA

La DOP Aceite de La Rioja espera una cosecha corta de menos de tres millones de kilos

La denominación indica que resulta difícil hacer una valoración por la desigualdad entre fincas y prevé que esta semana se generalice la campaña

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:49

La campaña de la oliva se generalizará a partir de estos días y para el fin semana se espera que prácticamente todos los trujales ... de la Denominación de Origen Protegida Aceite de La Rioja estén molturando. La Almazara Riojana comenzó el 9 de octubre y el Trujal 5 Valles de Arnedo lo hizo el 28.

La DOP Aceite de La Rioja espera una cosecha corta de menos de tres millones de kilos

