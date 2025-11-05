La DOP Aceite de La Rioja espera una cosecha corta de menos de tres millones de kilos

La campaña de la oliva se generalizará a partir de estos días y para el fin semana se espera que prácticamente todos los trujales ... de la Denominación de Origen Protegida Aceite de La Rioja estén molturando. La Almazara Riojana comenzó el 9 de octubre y el Trujal 5 Valles de Arnedo lo hizo el 28.

Los datos 3,8 millones de kilos y 620 000 litros de aceite obtuvo en 2024 la DOP riojana.

Resulta muy complicado hacer previsiones, indica la responsable de comunicación y secretaria del Consejo Regulador de la DOP, Elvira Cantabrana. Avanza que la campaña puede ser inferior a la de 2024 por que la climatología no ha acompañado.

«A principios de año veníamos de una época con lluvias abundantes, hasta un poco excesivas para el olivo, pero de cuatro meses a esta parte ha habido sequía y no ha favorecido a esta recta final previa a la recolección», asegura Cantabrana.

Añade que «si antes de empezar a recoger llueve algo es bueno, pero ahora que ha comenzado no, porque el agua dificulta la entrada a las fincas de los agricultores y la aceituna llega con agua a las almazaras».

En la DOP Aceite de La Rioja se puede cosechar hasta el 31 de diciembre, aunque después del puente de la Constitución, que es el momento álgido, casi no se coge y entonces entra muy poca cantidad a las almazaras.

Ampliar

Respecto a la calidad, se mantiene estable todos los años y en esta ocasión tampoco ha habido plagas y enfermedades reseñables. «La oliva tiene un buen estado sanitario y se espera que el aceite tenga una buena calidad», señala Cantabrana.

En 2024 se obtuvieron 3.700.000 kilos aunque la aceituna pesaba mucho porque llegó con agua, lo cual no se traduce al final en más aceite. En ese sentido la diferencia de kilos fue muy superior a 2023 (más de un 30%) cuando se contabilizaron 2.800.000 kilos, pero no en litros de aceite, que tuvo un 10% de incremento. En 2024 se elaboraron 620.000 litros de denominación frente a 564.000 casi de 2023.

«No creo que nos vayamos este año por encima de los 3 millones de kilos, teniendo en cuenta que para hacer una previsión real habría que ir finca por finca. Al final hay mucha desigualdad entre parcelas, más que entre zonas», comenta y añade que «no se puede comparar el cultivo de regadío con el de secano. El primero tiene una producción más estable y el segundo depende del clima y del agua. También hay que tener en cuenta que el cultivo del olivo es vecero (alternancia de producción) y un año trae mucho fruto y al otro no».

En La Rioja mayoritariamente domina la variedad arbequina y las autóctonas están ganando terreno, aunque se está plantando redondilla, royuela también y cada vez se ven más aceites diferentes, finaliza la secretaria de la denominación.