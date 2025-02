«Un dolor muy profundo» por la bajada del presupuesto cultural

La Rioja Logroño Jueves, 6 de febrero 2025, 09:27 Comenta Compartir

Marquesina sin protección lateral

Nuestra primera lectora de hoy señala que, cuando va a visitar a su hermano a la residencia Monte Rincón, utiliza el transporte público, pero reseña una incomodidad: «La marquesina no tiene protección en los laterales y pasamos un frío impresionante cogiendo el autobús».

Contra la bajada del presupuesto cultural

La queja de nuestra próxima comunicante tiene que ver con el Ayuntamiento de Logroño y con «la bajada de presupuesto para la biblioteca Rafael Azcona». Dice ella que siente «un dolor muy profundo porque para mí las bibliotecas son como una recompensa porque he sentido mucho toda mi vida no poder acceder a la cultura. Tengo 75 años y solo fui al colegio hasta los 14 y pensar que pueda haber quien elimine estos refugios que tenemos me parece terrible». «Mi protesta más resoluta –añade– a esta bajada de presupuesto. Hay otros sitios donde se puede recortar y no de ahí», finaliza la lectora.

Servicio inmejorable en CMA y Cardiología

Alberto utiliza este medio «para agradecer la atención prestada en el Hospital San Pedro, tanto en CMA –Cirugía Mayor Ambulatoria– como en el servicio de cardiología. Servicio humano y profesional inmejorable», considera.

Poca luz en el parking de los cines...

El lector, de Albelda de Iregua, nos cuenta que suele estacionar su vehículo en el aparcamiento de los cines Golem –desde hace tiempo cines 7 Infantes–, «el grande, el de atrás» y quiere destacar la falta de iluminación del mismo. «No se ve, está muy mal».

...y poco tiempo en el de la estación de bus

También sobre aparcamiento, otro comunicante considera inútil el exterior de la estación de autobuses «porque está lleno con coches de los vecinos de la zona y, para los pasajeros, solo se permiten 15 minutos o multa de 60 euros. No hay aparcamiento para ellos, hay mucho humo, contaminación, ruido, no hay sombra, los baños están asquerosos... Qué pena de intermodal, una sin trenes y la otra da para atrás y el parque va a un premio, quizá sea por su inutilidad total».

Más vigilancia para los patinetes

Entiende el siguiente lector que los patinetes son «armas peligrosas cuando circulan por las aceras en manos de irresponsables y, además, a gran velocidad». Y «otro accidente más», señala. «Esta vez con una persona mayor como desdichada protagonista cuando un patinete, invadiendo la acera y conducido por un adolescente, después de arrollarla por la espalda se dio a la fuga». «Afortunadamente, –añade el comunicante– dentro de la desgracia, este atropello sucedió a la altura de Jesuitas, en la calle Huesca, y a la hora en que varias personas se reunían allí a la espera de la salida de las clases». Así, pudo ser atendida hasta que la ambulancia que llamaron llegó y la trasladó al Hospital San Pedro. El autor de la llamada pide «más vigilancia para este tipo de vehículos cuyos conductores eluden las normas básicas ya no sólo de circulación sino de urbanismo. Imponer multas acordes con las consecuencias e incluso la obligación de obtener un carnet que les exija conocimientos y responsabilidad».

Trump, proteccionista

Dice el lector que algunas de las medidas del presidente Trump, en Estados Unidos, «deberíamos tenerlas en cuenta nosotros, por ejemplo en materia agrícola. Él es proteccionista y nosotros no lo somos. Se ha visto con los pimientos de Almería, el vino o el aceite».

... y La Guindilla «Un arreglo rápido antes de que tenga lugar un accidente»

El remitente de esta fotografía quiere denunciar «un gran problema». Al lado del ambulatorio de Gonzalo de Berceo, entre este centro y una parada de bus, «hay una acera levantada por un árbol, lo que supone un peligro muy grande para todo el mundo». En este sentido, apunta que «sería conveniente el arreglo rápido antes de que se produzca un grave accidente».

