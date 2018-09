«El discurso de Ceniceros es un cúmulo de 'fake news' porque no tiene noticias positivas que dar»

Concepción Andreu no sólo quedó profundamente defraudada de la intervención de José Ignacio Ceniceros, sino que cuestionó los datos con los que el presidente del Gobierno regional persiguió avalar su tarea. «Son sólo 'fake news'», le afeó la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Un cúmulo de noticias falsas que, desde su punto de vista, obedece a que el repaso de su actuación no arroja logros de calado. «Ceniceros se ha puesto en evidencia porque no tiene ninguna noticia positiva que dar», declaró en los pasillos del hemiciclo a la conclusión de la primera jornada del Debate del estado de la región para insistir en sus dudas sobre la labor desarrollada por el inquilino del Palacete durante el último ejercicio. «No ha podido hacer balance de su gestión, porque ha sido escasísimo». Un ejemplo de esa falta de realismo es, para Andreu, la alusión del jefe del Ejecutivo al aumento del empleo o la subida del Producto Interior Bruto per cápita «que si se ha incrementado, es sólo por la disminución del número de habitantes». En cuanto a las previsiones de crecimiento, recordó que en el 2016 La Rioja crecería el 3,4% y lo hizo el 1,8%, mientras en el 2017, Ceniceros anunció el 2,9% pero solo lo hizo el 1,8%.

A la endeblez de las estadísticas, la dirigente socialista sumó entre sus críticas la mirada a largo plazo de un discurso que a su entender rehuyó la realidad presente. «Todos los anuncios del presidente han sido promesas para el futuro cuando ya se acaba la legislatura», destacó Andreu para conceder una única aportación positiva de entre las palabras de Ceniceros. «Al menos va a conseguir reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, donde ni siquiera le recibió Mariano Rajoy», remachó con una carga de ironía.