Directo | Futuro en Español aborda los retos de la IA en las universidades y empresas

La segunda y última jornada organizada por Diario LA RIOJA y Vocento reúne a distintos representantes y expertos en medios digitales y tecnología

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:29

La literatura no es, ni mucho menos, el único campo en el que la inteligencia artificial puede convertirse en inteligencia dominante. Y así podrá comprobarse este jueves en la segunda y última jornada de Futuro en Español, que organizan Diario LA RIOJA y Vocento.

En ella, distintos expertos y representantes de diferentes ámbitos debatirán sobre 'La inteligencia artificial en las universidades: retos y oportunidades' (a las 10.00 horas), sobre los 'Retos y estrategias para el español tecnológico: Administración, empresa y academia y, por supuesto, sobre 'El futuro de los medios de comunicación ante la IA'. Todo ello, antes de la clausura a cargo de Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja.

