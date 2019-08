En directo: Romero entra en el equipo de Andreu Sigue en directo la comparecencia de la nueva presidenta del Gobierno de La Rioja en la que dará a conocer a los consejeros L. R. Jueves, 29 agosto 2019, 19:38

A partir de las 19.30 horas el Palacete acogerá la rueda de prensa de Concha Andreu para dar a conocer al grupo de consejeros que le acompañarán tras su nombramiento como presidenta del Gobierno de La Rioja.

El nuevo Consejo de Gobierno Un ejecutivo con nueve consejerías

El equipo de Concha de Andreu será paritario y aglutina perfiles técnicos y políticos. La presidenta desvelará definitivamente el nombre de la titular de la Consejería de Participación Ciudadana, Cooperación y Derechos Humanos, cuya gestión está encomendada a Podemos-Equo.

Comunicar a tdos kos riojanos queines son kas oersnas consejeros, desde que ganamos as elecciones y ietas negociaciabamos acuerrod s orgraatciso para estvailidad hemos trabajad oara contar con ek mejor equipom¡, xcelencia y profesinalidad.

Elegidas or su valia or su formaciñon y or su exitosa ttayectoria. Comprimso y entuad¡sismo

Expertas con experinecia en sectores y tercer secotr y comocimiento de todas las areas.

Compromiso y dedicadicion desde ke minuo uni en que

equipo solido,m profesoinal y experto, entuasismados de transformar ka regfipin y suruarla e un orimer ok¡lano.

experinecia, proyecoos,

Para hacer una region mejir. Orgullo

Gobernanza Poublica; Ocñon

Ag, Gana, mundi rural, territorio y oibkacuon

Desarrolo Ecnmico

Educacip¡on y Cultura

Hacienda

Partic: raquel romero

Salud: Sara Alba

SsSs y a kas ciudadania; Santos

Sosteniiidad y transciñon ecologica

Pr5osimas demnas