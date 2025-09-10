Los diputados regionales podrán seguir aparcando gratis junto a hemiciclo El Parlamento vuelve a licitar el alquiler de 33 plazas de garaje para sus señorías durante cinco años y un coste total de 142.000 euros

El Parlamento de La Rioja ha abierto el proceso de licitación de 33 plazas de aparcamiento en régimen de alquiler de las que podrán disfrutar sus señorías durante la mayor parte del año y más allá del periodo de sesiones. Según especifica el Boletín Oficial de Cámara regional y que servirá de precio máximo para la adjudicación es de 142.767,90 euros (IVA incluido). Asimismo, el plazo de ejecución del contrato y por tanto la vigencia del arrendamiento será de cinco años a contar desde el pasado 2 de agosto.

La decisión tomada por la institución que ahora preside la popular Marta Fernández Cornago da continuidad a las facilidades concedidas a los diputados regionales para poder estacionar sus vehículos e implementadas por su predecesor, el socialista Jesús María García, que prolongaba a su vez la coyuntura previa. En esta ocasión, no obstante, se incrementa tanto el gasto público para disfrutar de las respectivas plazas de parking en el centro de Logroño, cuyo número también aumenta, así como el tiempo de duración del contrato.

En agosto de 2021, el Parlamento adjudicó treinta plazas de aparcamiento, previstas también para el uso de los diputados. Se trató de una renovación del contrato anterior, que había caducado, y que reservaba la misma cantidad de plazas a disposición de sus señorías.

El Parlamento ha alegado históricamente la falta de un aparcamiento propio para justificar la medida

La adjudicación recayó finalmente en la empresa Acvil Aparcamientos, S. L. por un importe de 103.934,16 euros (IVA incluido), lo que permitirá a los diputados aparcar en las inmediaciones del hemiciclo desde la firma del contrato hasta un plazo de cuatro años improrrogable (el pliego no establecía limitación alguna, ni de horarios ni de días). La adjudicataria realizó una pequeña rebaja sobre el precio de licitación, que partía de 86.616 euros y que se resolvió en 85.895 más el impuesto correspondiente (cuya suma ascendía al citado total de 104.000 euros).

Históricamente se ha alegado la falta de un aparcamiento propio en el Parlamento para justificar esta medida, aunque algunas voces la cuestionan tras la profesionalización de sus señorías y la implementación de diferentes mejoras.