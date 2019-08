Diputado rico, diputado pobre Parlamento de La Rioja, el pasado mes de junio, tras la designación de Jesús María García, como presidente de la Cámara / Justo Rodríguez Pilar Rabasa, de Ciudadanos, es la diputada con más patrimonio. Sus más de 800.000 euros declarados en bienes contrastan con la parva cuenta con 18 euros de la única parlamentaria de la formación morada, Raquel Romero CARMEN NEVOT Logroño Martes, 20 agosto 2019, 11:38

Cada vez que el Parlamento de La Rioja hace públicas las declaraciones de bienes de sus señorías se desata una especia de curiosidad morbosa por saber qué poseen aquellos que han sido designados a representar a los ciudadanos, en este caso, en el antiguo convento de la Merced. Por ley, los 33 diputados de la Cámara regional deben hacer públicos sus bienes y del listado difundido a través de la web del Hemiciclo, queda claro que el diputado, en este caso diputada, más afortunada, al menos en términos económicos, es Pilar Rabasa, de Ciudadanos, que ha declarado un patrimonio que supera los 800.0000 euros. En concreto, 521.772 en bienes inmuebles y 286.091 en otros bienes, un apartado en el que aunque no está desglosado se incluyen las cuentas, depósitos, acciones, vehículos... La deuda de la parlamentaria naranja, médico especialista en Hematología y Hemoterapia, es de 16.032 euros

En el lado opuesto se encuentra la única diputada morada, Raquel Romero, con la que continúan las negociaciones para la formación del Gobierno de Concha Andreu. Con 37 años, esta licenciada en periodismo por la UPV, no declara ninguna vivienda en propiedad, cuenta con 18 euros en el banco y no tiene ninguna deuda.

Precisamente, en el otro lado de la mesa de negociación, la diputada socialista, Concha Andreu, es otra de las más 'ricas' en patrimonio, con 323.856 en bienes inmuebles, 30.870 en otros bienes y 17.000 de pasivo.

Otra mujer se cuela entre los primeros puestos del ranking regional. Se trata de María Teresa Villuendas, (PSOE) que dispone de 325.000 euros en viviendas (una o varias, no se especifica la cantidad) y suma 239.866 euros en otros bienes. Maestra de profesión, es del club de los afortunados que viven sin deudas.

Y ¿cuál es el patrimonio del presidente en funciones de La Rioja, José Ignacio Ceniceros? Según su declaración, en el capítulo de otros bienes ha acumulado 171.500 euros, 85.475 en valor catastral en bienes inmuebles y debe 42.563 euros. Hace cuatro años en su declaración notarial hizo constar bienes inmuebles con un valor de 94.911 y otros bienes por 112.280, además de un crédito del que adeudaba 72.282 euros.

Raquel Romero no es la única diputada que declara no tener vivienda. Raúl Díaz, portavoz del grupo parlamentario socialista y de 31 años, es otro de los, siempre según la declaración, no posee ningún piso en propiedad. No obstante, en su caso, tiene 12.183,15 euros en cuentas y depósitos y su pasivo está a cero. Pablo Baena, de Ciudadanos, completa la lista de aquellos sin bienes inmuebles, tiene 3.404,5 euros en cuentas y cero deudas.

Jesús María García, actual presidente del Parlamento, ha declarado tener una vivienda con un valor catastral de 63.500 euros y otros bienes por valor de 50.000 euros. Tampoco tiene deudas.