De la dilación a la urgencia Ceniceros, durante el pleno del pasado 27 de septiembre que dio luz verde a tramitar la reforma exprés de Cs suscrita por el PSOE. / Antonio Díaz Uriel La negativa de PP y Cs a la petición del PSOE de solicitar el parecer de expertos para tramitar la reforma exprés del Estatuto reaviva las hostilidades políticas TERI SÁENZ Logroño Miércoles, 24 octubre 2018, 13:33

La Comisión Institucional del Parlamento de La Rioja rechazó el lunes la solicitud del PSOE de hacer comparecer a un puñado de expertos que asesoren en la reforma exprés del Estatuto. El 'no' de PP y Cs tumbó la pretensión socialista de contar con la opinión de los académicos de la UR Ricardo Chueca y Amelia Pascual; el expresidente de la Comunidad Autónoma, Joaquín Espert, la ex Defensora del Pueblo Riojano, María del Bueyo Díez Jalón; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca; y el presidente de la Sala Contencioso del TSJR, Miguel Escanilla, suscitando así un enfrentamiento que la posición previa de cada grupo ya vaticinaba.

En su voto a favor de la reforma planteada ante el pleno a finales de septiembre por Cs con el apoyo del PSOE, los populares anticiparon su afán de agilizar el proceso al máximo. Una postura que incluía prescindir de la comparecencia de especialistas y la petición de una tramitación por vía de urgencia que la Mesa aprobó más tarde por unanimidad. La confirmación de sus intenciones por parte del PP negando la voluntad del PSOE no ha evitado un cruce de reproches que vuelven a tener el Estatuto, cuya reforma lleva invocándose durante más de una década, en el punto de mira.

«Decepcionante», calificó ayer el socialista Raúl Díaz la situación. «El Parlamento cuenta con expertos para multitud de iniciativas, pero prescinde de ellos para la que es la ley más importante de la Comunidad», denuncia negando una vez más cualquier interés por demorar el procedimiento. «Apoyamos que se tramitara de forma urgente y la comparecencia de los seis especialistas, que además son todos riojanos, podría haberse sustanciado en breve», indica advirtiendo de que sus aportaciones serían «la garantía para no hacer el ridículo cuando el texto llegue a Las Cortes». Desde la perspectiva del PP, la petición socialista obedece a una estrategia para «ralentizar» la renovación del Estatuto comprometida entre Ceniceros y Cs. «La ponencia lleva mucho tiempo trabajando y recabando consultas e información; ahora no procede circunstancialmente llamar a más expertos», matiza Jesús Ángel Garrido en línea con Diego Ubis, para quien la modificación del Estatuto en puntos concretos como la eliminación de aforamientos que incluyen otras recientes reformas no requiere más aportaciones técnicas. «Lo que realmente sería preciso es la participación de la sociedad civil», aporta Ana Carmen Sainz desde Podemos, que no solicitó expertos pero apoyó la petición por parte del PSOE.