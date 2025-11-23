LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un instante de la velada celebrada esta tarde en la Bene
Un instante de la velada celebrada esta tarde en la Bene Sonia Tercero

Diez años de amistad entre Italia y La Rioja

La asociación Due Passi celebra su primera década de vida con una velada cultural en la Bene

La Rioja

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

La asociación italo-riojana Due Passi se fundó en noviembre de 2015 para difundir la cultura trasalpina en la comunidad autónoma. Desde entonces ha programado distintas actividades culturales para divulgar los aspectos menos conocidos de Italia en La Rioja y para estrechar lazos con los muchos amantes que el 'belpaese' tiene en esta orilla del Ebro.

Para festejar esta década se ha celebrado en la tarde de este sábado una velada cultural en la antigua capilla de la Bene. El tenor Antón Armendáriz y la pianista Ana Lucía Navarro han ofrecido un recorrido por la música italiana más reconocida. Además, tuvo lugar una degustación de vino y productos típicos de la Apulia, la región que se asienta geográficamente sobre el tacón de la bota, gracias a la colaboración de la 'Associazione Pugliesi in Spagna'.

La asociación Due Passi, con Luciana Schiavarelli al frente, completa así una semana de celebraciones ya que el pasado viernes recibió el 'delantar solidario' de la Cocina Económica por su colaboración con esta institución benéfica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general
  2. 2

    «Me quedé mortalmente solo; sin María yo ya no seguiría viviendo»
  3. 3

    Las quince casas del millón de euros
  4. 4 Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño
  5. 5

    El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12
  6. 6

    El paraíso riojano del cachopo
  7. 7

    Rescatada una senderista herida en San Millán de la Cogolla
  8. 8

    Un mal menor para la UD Logroñés
  9. 9

    «Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»
  10. 10 El marcador | Los resultados de la jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Diez años de amistad entre Italia y La Rioja