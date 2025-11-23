Diez años de amistad entre Italia y La Rioja La asociación Due Passi celebra su primera década de vida con una velada cultural en la Bene

La asociación italo-riojana Due Passi se fundó en noviembre de 2015 para difundir la cultura trasalpina en la comunidad autónoma. Desde entonces ha programado distintas actividades culturales para divulgar los aspectos menos conocidos de Italia en La Rioja y para estrechar lazos con los muchos amantes que el 'belpaese' tiene en esta orilla del Ebro.

Para festejar esta década se ha celebrado en la tarde de este sábado una velada cultural en la antigua capilla de la Bene. El tenor Antón Armendáriz y la pianista Ana Lucía Navarro han ofrecido un recorrido por la música italiana más reconocida. Además, tuvo lugar una degustación de vino y productos típicos de la Apulia, la región que se asienta geográficamente sobre el tacón de la bota, gracias a la colaboración de la 'Associazione Pugliesi in Spagna'.

La asociación Due Passi, con Luciana Schiavarelli al frente, completa así una semana de celebraciones ya que el pasado viernes recibió el 'delantar solidario' de la Cocina Económica por su colaboración con esta institución benéfica.